Niste sami. Inkontinenca je obvladljiva.

Nehoteno uhajanje urina je pogosta težava pri obeh spolih, vendar po statističnih podatkih v večini primerov še vedno prizadene bolj ženske kot moške. Ocene številnih avtorjev kažejo na podatek, da je urinska inkontinenca v Sloveniji prisotna pri povprečno 15 odstotkih žensk, kar je več od evropskega povprečja. Skoraj polovica žensk nad 65. letom starosti pa naj bi se za inkontinenco morale zdraviti.

Glavni razlogi za pojav urinske inkontinence pri ženskah so nosečnost, rojstvo otroka in menopavza, pri moških pa težave s prostato. Inkontinenca povzroča stres in neprijetno duševno stisko. Več kot polovica inkontinentnih oseb namreč ni registriranih in molčijo o motečem stanju, čeprav obstaja veliko preprostih načinov, kako te težave olajšati ali celo odpraviti.

Podjetje PAUL HARTMANN Adriatic je že v preteklosti naredilo veliko za ozaveščanje na tem področju, tokratna kampanja pa predstavlja korak naprej. Glasba je močna oblika komunikacije in njeno sporočilo je velikokrat močnejše od izgovorjenih besed. Operna pevka in velika optimistka Irena Yebuah Tiran je glasno in brez strahu spregovorila o tej težavi ter tako postala ambasadorka blagovne znamke HARTMANN za ozaveščanje o inkontinenci.

Naročnik oglasa je Paul Hartmann Adriatic.