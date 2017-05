Novela zakona o točenju alkohola na športnih prireditvah prestala prvo oviro v DZ

Bomo lahko alkohol uživali tudi na športnih prireditvah? (Foto: POP TV)

Novela zakona o omejevanju porabe alkohola je prestala prvo oviro, so sporočili iz državnega zbora.

"Vsi si želimo zmanjšati porabo alkohola na prebivalca v Sloveniji. Predvsem pa si vsi želimo omejiti, če že ne izničiti neodgovorno čezmerno opijanjanje ter alkoholizem. Da bi to dosegli, so potrebni drugačni, preventivni ukrepi in predvsem ozaveščanje ljudi, ne pa prepoved prodaje in ponudbe alkoholnih pijač na športnih prireditvah," so v sporočilu za javnost zapisali v državnem zboru.

Uvedba dovoljenj za vse organizatorje javnih prireditev, ki na svojih prireditvah prodajajo ali ponujajo alkoholne pijače, ki jih uvajamo s to novelo, je po našem mnenju prvi korak v pravo smer, dodajajo.

To bo po mnenju DZ državi omogočilo večji nadzor predvsem v tistem delu zakona, ki prepoveduje točenje alkohola mladoletnim in vinjenim osebam, saj bo imel pristojni nadzorni organ možnost kršiteljem dovoljenje tudi odvzeti.

Po zlorabi alkohola je Slovenija v samem vrhu Evrope. (Foto: NIJZ)

"Že sama možnost odvzema dovoljenja zagotavlja večji samonadzor pri organizatorjih javnih prireditev glede točenja ali ponudbe alkoholnih pijač, ki bo z dodatnimi instrumenti, ki jih uvaja novela zakona - poseben nadzor organizatorja nad gostinci - silila v spremembe kulture uživanja alkoholnih pijač oziroma preprečevala čezmerno opijanjanje in predvsem pitje mladoletnih oseb," so še zapisali v sporočilu za javnost. Z denarjem, ki bi ga država pridobila od dovoljenj, bi imelo ministrstvo za zdravje tudi bistveno več sredstev za preventivo, so prepričani in dodajajo, da bo država s spremembo zakona dobila pregled nad prodajo alkohola na vseh javnih prireditvah, organizatorji in gostinci pa bodo morali nase prevzeti večjo odgovornost za morebitne kršitve.

Prodajo alkohola mladoletnim osebam bodo preverjali z institutom skritega kupca

"Predlagatelji se zavedamo tudi problematike uživanja alkoholnih pijač med mladoletnimi osebami. Zato želimo z danes potrjeno novelo zakona o omejevanju porabe alkohola uvesti institut t.i. skritega kupca. Mladoletna oseba – skrivni kupec – bo tako s soglasjem staršev in v sodelovanju z inšpekcijo izvedla nadzor tako, da bo skušala kupiti alkohol. Če bo alkohol mladoletni osebi prodan, bo gostinec izgubil dovoljenje ter plačal visoko kazen. Imamo ničelno toleranco do točenja alkoholnih pijač mladoletnim osebam, zato ne razumemo boja proti temu zakonu," pravijo.

Zaradi alkohola v Sloveniji vsak dan umreta dva človeka. (Foto: Thinkstock)

Od prodaje alkohola bo imel koristi tudi organizator

Trenutna zakonska ureditev, ki popolnoma prepoveduje prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, pravi v DZ, se je izkazala za pomanjkljivo tudi zato, ker omogoča različne interpretacije oziroma mnenja o tem, kaj opredeliti kot športni objekt.

"To vodi v različne prakse, kje je alkohol dovoljeno prodajati oziroma ponujati in kje ne. Obstajajo primeri, ko se gostinski objekti nahajajo v neposredni bližini športnega objekta in so od njega ločeni zgolj s pregrado. Pri tem pa želimo poudariti, da športni klub tako s prodajo kot tudi od prodaje alkoholnih pijač ni imel nič.Z novelo pa želimo z uvedbo omenjenega dovoljenja zagotoviti dobiček tudi organizatorjem. Organizator mora imeti seveda določeno odgovornost, istočasno pa tudi dobiček od posameznega dogodka. Alkohol se bo tudi s sprejemom tega zakona tudi nadalje točil enako, kot do sedaj. Razlika bo le v tem, da se bo namesto v sosednjih gostilnah prodajal v času dogodka pri samem organizatorju," pravijo predlagatelji.

Statistični podatki o zlorabi alkohola so porazni

Sovenija se zaradi škodljive rabe alkohola že desetletja uvršča v sam evropski vrh, pa opozarjajo na NIJZ, ki noveli ostro nasprotujejo. Kot so povedali že včeraj, v Sloveniji vsakih 11 ur beležimo vsaj eno smrt zaradi škodljive rabe alkohola, 80 % je moških, polovica je mlajša od 65 let.

Noveli nasprotujejo tudi v mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija in povezanih organizacijah, saj menijo, da bi sprejetje novele, ki bi dovolila prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, povečalo dostopnost alkohola. Da pitje alkohola predstavlja tveganje za zdravje in tudi tveganje za nastanek prometnih nesreč, je opozoril tudi direktor Zavoda Vozim David Razboršek. Statistični podatki po njegovih navedbah kažejo, da je kar 30 odstotkov poškodb v prometu posledica uporabe alkohola."Prometne nesreče so postale razlog številka dva, da imamo tetra- in paraplegike v Sloveniji," je dejal.