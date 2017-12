Novorojenček, ki so ga razglasili za mrtvega, a so na pogrebu ugotovili, da je še živ, ni preživel

Indijski novorojenček, ki so ga po rojstvu pomotoma razglasili za mrtvega, saj se je čez več ur izkazalo, da je otročiček še živ, je umrl v bolnišnici, kamor sta ga po srhljivem odkritju prepeljala starša.

Da je otročiček še živ, sta starša ugotovila šele na poti na pogreb. (Foto: iStock)

Indijka je rodila dvojčka že v 22. tednu nosečnosti, po rojstvu pa so zdravniki oba razglasili za mrtva. Ko so otroka starši peljali na pogreb, so ugotovili, da se v plastični vrečki eden od dvojčkov premika. Starša sta otročička odpeljala v drugo privatno kliniko v New Delhiju, kjer pa je pozneje umrl.

Zdravnika, ki sta pregledala novorojenčka in ga razglasila za mrtvega, so v bolnišnici v New Delhiju že odpustili, v preiskavo dogodka pa se je vmešala tudi vlada. Policija primer trenutno vodi kot nenaklepni umor, za kar je zagrožena kazen do sedem let zapora.

Drago zasebno zdravstvo, a polno zdravniških napak

Incident je pretresel Indijo in sprožil val nezadovoljstva, saj je to že drugi primer v zadnjih nekaj mesecih, ki kaže na slabo kakovost dragega zasebnega zdravstva v Indiji.

Če bo preiskava tega zadnjega primera pokazala, da je bolnišnica kriva malomarnega zdravja, potem ji bodo odvzeli licenco, je ogorčenima staršema obljubil minister za zdravje.