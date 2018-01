Novosti pri naročanju pacientov: na čakalni seznam morate biti uvrščeni v petih dneh po predložitvi napotnice

Ključne novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja: - Čakalni čas: Izvajalci bodo morali svoje delo organizirati tako, da bolnik v čakalnici ne bo čakal dlje od 30 minut od dogovorjenega termina. To ne bo veljalo za tiste, ki niso naročeni ali pa so zamudili. Izjema je izvajanje nujne medicinske pomoči ali že zaključevanje zdravstvene storitve predhodno obravnavanega pacienta, ki jo je treba izvesti brez nepotrebnega odlašanja ali prekinitve. - Stopnje nujnosti in najdaljša dopustna čakalna doba: Zdravniki bodo od jutri naprej lahko napotovali pod novo kategorijo stopnje nujnosti ’zelo hitro’, za katero se določa najdaljša dopustna čakalna doba 14 dni. Ta napotnica se bo uporabljala tudi pri sumu na maligno obolenje. Najdaljša dopustna čakalna doba je sicer določena glede na stopnjo nujnosti - v uporabi tako ostajajo napotnice s stopnjo nujnosti ’nujno’ (dopustna čakalna doba je 24 ur), ’hitro’ (tri mesece) in ’redno’ (šest mesecev). Če se ob uvrščanju na seznam ugotovi, da izvajalec presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, je treba pacientu predlagati izvedbo storitve pri drugem izvajalcu v okviru javne mreže, kjer je čakalna doba dopustna. Če to ne bo mogoče pri nobenem izvajalcu v Sloveniji, potem bo moral bolnika obvestiti o možnostih čezmejnega zdravstvenega varstva. - Veljavnost napotnic: Po novem morajo bolniki skrbno spremljati datum napotnic. Roki za predložitev napotne listine so vezani na stopnjo nujnosti. Napotnice s stopnjo nujnosti ’nujno’ bodo lahko izkoristili še naslednji dan po tistem, ko jo bo izdal zdravnik, s stopnjo ’zelo hitro’ še pet dni, s stopnjami ’hitro’ ali ’redno’ pa v 14 dneh od izdaje napotne listine. Če pacient napotnice ne predloži pravočasno oziroma se v tem času ne naroči, se ga ne uvrsti v čakalni seznam oziroma se mu ne sme opraviti zdravstvena storitev, napotnica pa ni več veljavna. - Naročanje: Pacient se lahko naroči na različne načine: elektronsko (eNaročanje, e-pošta, na spletnih straneh izvajalca), telefonsko (v ordinacijskem času – vsaj dve uri na dan, izven tega časa pa je potrebno avtomatsko obveščanje preko telefonskega odzivnika), po navadni pošti (prejem napotnice se označi z zaporedno številko in datira) ali osebno v ordinaciji. - Možnost izvedbe triaže nepotnice : Ko bo izvajalec prejel napotnico bolnika bo lahko v okviru triaže spremenil stopnjo nujnosti obravnave, ali ugotovil, da ne obstaja medicinska indikacija za poseg oziroma za storitev. V tem primeru bo izvajalec o tem nato moral obvestiti bolnika in napotnega zdravnika, ki mu bo tudi vrnil napotnico. Stopnja nujnosti se lahko spremeni (navzgor ali navzdol) tudi na podlagi zdravstvene dokumentacije. - Uvrščanje na sezname: Pacient mora biti uvrščen na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotnice oziroma v dveh dneh po morebitni izvedeni triaži napotnice (brez izjeme). Izvajalec mora o datumu uvrstitve v čakalni seznam obvestiti pacienta v treh dneh po uvrstitvi na seznam. Hkrati ga obvesti tudi o posledicah neupravičene odsotnosti. Uvrščanje izvaja pooblaščena oseba. - Odpoved termina: Pacient oziroma bolnik se bo lahko le enkrat opravičil, da ne bo prišel na poseg ali pregled, oziroma bo lahko termin enkrat (brez objektivnega razloga) odpovedal, a mora to storiti najpozneje deset dni pred terminom. V nasprotnem primeru se ga bo črtalo s čakalnega seznama, napotnica pa bo neveljavna. Ponovno se bo lahko na čakalni seznam pri istem izvajalcu na isto storitev uvrstil po treh mesecih. Izjema so nepričakovana bolezen pacienta ali na primer smrt ožjega družinskega člana, ko je termin mogoče odpovedati tudi kasneje. Za napotnice za kontrolne preglede medtem rok pet oziroma 14 dni za predložitev po izdaji ne velja. Te napotnice še naprej ostajajo veljavne, ne glede na datum izdaje in jih, tako kot do sedaj, pacienti predložijo do datuma pregleda (ali je napotnica izdana za kontrolni pregled je razvidno iz šifre zdravstvene storitve – XXXK, oziroma iz opisa). - Rok za izdajo izvida: Izvajalec storitve bo moral bolniku izvid izdati takoj po storitvi oziroma najpozneje v sedmih dneh. Izjema je določena za nujne primere, vključno s primeri suma na rakavo obolenje ali tekom zdravljenja malignega obolenja, ko je izvid treba izdati takoj.