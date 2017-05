Ob svetovnem dnevu babic: 'Babištvo ni poklic, ampak življenjsko poslanstvo'

Na svetovni dan babic, ki ga obeležujemo danes, smo obiskali porodni blok novomeške splošne bolnišnice, kjer se je čutilo, da je tudi za 13 njihovih babic poseben dan. Alenka Selan je po poklicu babica že 17 let, po duši od vedno. "Skrb za matere in otroke ni samo naša služba, to je del našega življenja, naše poslanstvo, s katerim živimo," pravi Alenka.