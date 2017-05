V Italiji letos 500 odstotkov več primerov ošpic kot lani

Ošpice so lahko zelo nevarna bolezen. (Foto: Thinkstock)

V Italiji so v prvih štirih mesecih letošnjega leta zabeležili 1920 primerov ošpic, kar je za 523 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, so sporočile pristojne italijanske oblasti.

Približno 88 odstotkov oseb, ki so se okužile s to boleznijo, ni bilo cepljenih, 73 odstotkov pa je bilo starih 15 let ali več, sta sporočila italijanski nacionalni inštitut za zdravje in ministrstvo za zdravje. 176 primerov so zabeležil tudi med zdravstvenim osebjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Podatki o ošpicah so resnično skrb zbujajoči, predvsem zaradi resnih in nevarnih neznanstvenih dezinformacij, ki jih širijo tudi nekatere politične sile, zaradi katerih nekateri ljudje zavračajo cepljenje," je opozorila italijanska ministrica za zdravje Beatrice Lorenzin.

Med najglasnejšimi nasprotniki cepljenja so v populističnem Gibanju petih zvezd, kjer so objavili lažne študije, ki namigujejo, da so cepiva škodljiva in lahko povzročijo avtizem. V gibanju so zavzemajo za ukinitev obveznega cepljenja.

Časnik New York Times je v torek objavil uvodnik z naslovom Populizem, politika in ošpice, v katerem Gibanju petih zvezd očita, da vodi aktivno kampanjo proti cepljenju. Vodja gibanja Beppe Grillo je kritike ameriškega časnika označil za lažno novico in na svojem blogu objavil članek imunologa, ki zanika povezave med cepljenjem in avtizmom.

Cepljenje kot pogoj za vpis v vrtec

Kot poroča tržaški časnik Il Piccolo, je Trst prvo italijansko mesto, kjer so precepljenost otroka postavili kot pogoj za vpis v javni vrtec. Na občini so že preverili podatke za vse otroke, ki so jih starši prijavili za vpis z letošnjo jesenjo in prva preverjanja so pokazala, da regijska agencija za zdravje nima podatkov o cepljenju za kar 63 otrok, ki so se potegovali za mesto v javno financiranih vrtcih. Skupno je na občinski razpis za vpis v tržaške vrtce prispelo 815 prijav.

Za 32 otrok se je izkazalo, da so bili cepljeni v drugih italijanskih regijah ali drugih državah. Staršem preostalih 31 otrok je občina dala čas do 27. aprila letos, da se izrečejo o tem, ali svoje otroke nameravajo cepiti še pred vpisom v vrtec.

Kot poroča Il Piccolo, so na ta poziv občine starši 19 otrok izrazili namero, da bodo otroke cepili. Osem se jih je vpisu otroka v javno financirani vrtec odreklo, družine štirih otrok pa so se jasno izrekle kot nasprotnice taki zahtevi občine in otroka ne nameravajo cepiti.

Odgovorna za področje predšolske vzgoje na tržaški občini Angela Brandi je ob tem izrazila zadovoljstvo nad uspešnostjo ukrepa o zahtevi po cepljenju otroka pred vstopom v vrtec.

"Lahko smo zadovoljni, glede na to, da se je med 815 prijavami za vpis v vrtec le za štiri družine izkazalo, da otroka ne želijo cepiti. Odkrili smo tudi 19 takih, ki svojega otroka niso nameravali cepiti in bodo to zdaj storili. To je velik rezultat naših naporov za zaščito javnega zdravja," je dejala Brandijeva in poudarila, da bo občina neomajna v svojih prizadevanjih za zaščito zdravja malih in velikih Tržačanov.