VIDEO: Eden od okuženih staršev ni bil cepljen, ob prihodu na pediatrijo pa je že kazal znake bolezni

Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana je prišlo do vnosa ošpic, so sporočili iz UKC Ljubljana. "Okužena je bila odrasla oseba, ki je prišla na Pediatrično kliniko na obisk. V najkrajšem možnem času moramo poiskati kontakte, s katerimi je bila okužena oseba v stiku, zato da bi kar se da omejili morebitno širjenje okužbe," so zapisali.

Kmalu zatem so sklicali novinarsko konferenco, na kateri je strokovna direktorica Pediatrične klinike UKC Ljubljana Anamarija Meglič povedala, da je v četrtek, 4. januarja, starš pripeljal otroka na redni pregled. Kasneje se je izkazalo, da je zbolel za ošpicami in je bil tistega dne že kužen.

Ker je bil v kontaktu s številnimi ljudmi, jih na pediatriji zdaj iščejo in ustrezno obravnavajo – vsi prejmejo navodila, kako je treba ravnati. Številne morajo sprejeti in jim aplicirati zaščitna protitelesa. Po besedah Megličeve so okrog 250 kontaktov, kot jim pravijo, do zdaj že uspeli odkriti. Iščejo po vseh prostorih, kjer se je okužena oseba gibala. "Izpostavljenih je bilo več oddelkov, ker je bil otrok, ki ga je ta oseba pripeljala, obravnavan na več točkah v bolnišnici."

Danes je po njenih besedah najpomembnejši dan, treba je hitro reagirati. "Ni nobene panike, stvari imamo pod kotrolo, se pa veliko osebja zelo trudi," je povedala in dodala, da tesno sodelujejo z epidemologi in infektologi. Poudarila je tudi, da je vse osebje na pediatriji cepljeno proti ošpicam.

Strokovna direktorica Pediatrične klinike UKC Ljubljana Anamarija Meglič pravi, da imajo stvari pod nadzorom. (Foto: POP TV)

Kot pravi Megličeva, so ogroženi predvsem otroci, ki jih zdravijo z zdravili za zmanjševanje imunosti, nosečnice, otroci med šestim mesecem in enim letom starosti, ki še niso bili cepljeni, in otroci, starejši od enega leta, ki so bili cepljeni samo enkrat. Poleg tega tudi cepljeni otroci in odrasli lahko zbolijo za lažjo obliko ošpic.

Nevarnost bo trajala do 25. januarja

Vodja Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjana Mrvič je spomnila, da se je podobna situacija zgodila že leta 2015. "Sistem je ustaljen, identificiramo tiste, ki morajo biti cepljeni oziroma tiste, ki rabijo protitelesa."

Apeliramo na vse starše in sorodnike, ki bi radi prišli obiskat koga ali bi koga pripeljali, naj, če imajo znake, kot so vročina, nahod, kašelj ali kakšni izpuščaji, raje ne hodijo sem, ker lahko hudo škodijo bolnim otrokom in jih celo spravijo v smrtno nevarnost. strokovna direktorica Pediatrične klinike UKC Ljubljana Anamarija Meglič

Če okužena oseba sedi v čakalnici, se lahko oseba, ki je dovzetna, okuži že v 15 minutah, je pojasnila. Težava lahko nastane tudi potem, ko gre bolna oseba domov, saj se virus še vsaj dve do tri ure zadržuje v čakalnici.

Na vprašanje, ali je že kdo zbolel, je Mrvičeva odgovorila, da ne, saj smo v času, ko še ni nevarnosti. "Pet dni je najkrajši čas, zato intenzivno iščemo kontakte, da bodo vsi čim prej prejeli ustrezna navodila in zaščito. Inkubacija sicer traja od pet do 21 dni, torej bo nevarnost, da kdo zboli, trajala do 25. januarja." Otrok, ki ga je okužen starš pripeljal, je po njenih besedah zdrav, prejel je ustrezno zaščito in je v domačem okolju.

Podatka, koliko zaposlenih je bilo v kontaktu z okuženo osebo, še nimajo, sestavljajo pa seznam. "Večina zaposlenih je bila v službi že leta 2015, tako da imamo podatke že od takrat, te osebe niso kužne, niso nevarne za okolico, so zaščitene in lahko normalno delajo."

"To je samo primer: če si bolan, ne smeš hoditi v tako ustanovo. Zdaj se začenja tudi sezona gripe, ki je prav tako lahko nevarna za vse te bolnike. Če ima nekdo doma vročino, respiratorno simptomatiko, naj se zaveda, da ogroža vse ostale, s katerimi prihaja v stik. Pri nas so kronično bolni pacienti, zadeve so lahko bolj zapletene kot v domačem okolju," je še opozorila Mrvičeva. Na vprašanje, ali bodo zdaj prepovedali obiske, pa je odgovorila, da ne.

Z ošpicami je bila okužena odrasla oseba, ki je prišla na obisk na ljubljansko pediatrijo. (Foto: iStock)

Okužena oseba ni bila cepljena, ob prihodu na pediatrijo pa je že kazala znake bolezni

In kako prepoznati znake? "Ljudje z vročino, izcedkom iz nosu, vnetimi očesnimi veznicami, izpuščaji … naj ne hodijo v zdravstveni dom! Naj najprej pokličejo, vprašajo za nasvet, da se bodo v ZD lahko pripravili, jih pravočasno izolirali od drugih in na ta način preprečili takšne situacije," je posvarila tudi predstojnica Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Maja Sočan.

Sočanova pravi, da o okuženi odrasli osebi nimajo najboljših podatkov, po tistih, s katerimi razpolagajo, pa ta oseba cepiva ni prejela. "Naknadno smo ugotovili, da je oseba takrat, ko je prišla, imela znake bolezni oziroma okužbe. A te osebe kot bolne ni bilo moč prepoznati, saj je za te znake potrebno, da jih pove oseba sama." Kje se je ta oseba okužila in od kod je prišla, ni želela povedati.

Na vprašanje, ali pri nas obstajajo kazni za osebe, ki imajo takšne znake, pa jih zamolčijo, je odvrnila, da ne, "saj je oseba laik in ne more vedeti, za kaj gre".

Prvi letošnji primer ošpic pri otroku v Sloveniji potrdili 3. januarja

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so 3. januarja potrdili, da so v bolnišnico sprejeli otroka, ki je zbolel za ošpicami in tako zabeležili prvi primer bolezni letos. Povedali so, da se je otrok vrnil iz Srbije, kjer so od začetka oktobra zabeležili izbruh bolezni.

Poudarili so še, da je bil otrok cepljen z enim odmerkom od dveh (oba naj bi otroci praviloma dobili do vstopa v šolo, najmanjši presledek med prvim in drugim odmerkom pa je en mesec).

Kaj so ošpice?

Ošpice so zelo nalezljiva otroška bolezen, ki jo povzroča virus ošpic, za katero pa lahko zbolijo tudi odrasle osebe. Glavne značilnosti so vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in zlivajoč značilen izpuščaj (rdečkast izpuščaj, ki je dvignjen nad nivojem kože).

Kljub izvajanju programov za eliminacijo (odpravo) ošpic v mnogih predelih sveta, so ošpice še vedno pogosta bolezen v Aziji, na Pacifiku in Afriki pa tudi v Evropi.

V Sloveniji je večina primerov ošpic vnesenih ali povezanih z mednarodnimi potovanji. Zbolijo predvsem necepljene osebe, ki potem prenesejo okužbo na druge nezaščitene osebe, kar ima lahko za posledico izbruh ošpic, so pojasnili na NIJZ.

Vsak, ki proti ošpicam ni zaščiten, tvega, da bo zbolel, zato je pomembno, da ljudje pred vsakim potovanjem preverijo, ali so proti ošpicam zaščiteni.

Mnogi starši svojih otrok ne želijo cepiti zaradi številnih zavajajočih in nepreverjenih informacij, ki se širijo po spletu. Preverite, kateri so najpogostejši miti in resnice o cepljenju.