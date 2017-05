FOTO: Otroci na rehabilitaciji premagovali lastne omejitve

Mini oviratlon za otroke, ki so na rehabilitaciji v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča, je pripravilo Športno društvo Oviratlon, organizator oviratlona v Planici, ki bo 17. junija. Koncept mini oviratlona je podoben: otroci so morali premagati do deset ovir, podobnih oviram v Planici, da pa ta izziv zanje ni bil pretežak, so bile ovire prilagojene.



Ker je pomemben poudarek pri oviratlonu netekmovalnost ter medsebojna pomoč vseh udeležencev, se tudi otroci z ovirami niso soočili sami, temveč so jih premagovali skupaj z znanimi Slovenkami in Slovenci.



Otrokom so pomagali motokrosist Tim Gajser in njegov trener Bogomir Gajser, televizijske voditeljice Manica Janežič Ambrožič, Špela Močnik in Darja Zgonc, pevec in kitarist skupine Mi2 Jernej Dirnbek, pevka Nuška Drašček, igralec Rado Mulej, smučar Štefan Hadalin, nekdanji orodni telovadec Mitja Petkovšek, nekdanja smučarka Špela Pretnar, športna novinarka Uršula Majcen, trener borilnih veščin Denis Porčič – Chorchyp, radijski voditelj in DJ Uroš Bitenc ter atletinja Agata Zupin.

Kot so sporočili organizatorji, bodo del sredstev, zbranih s prijavnino na oviratlon, namenili URI Soča, in sicer za nakup prilagojenih športnih pripomočkov.