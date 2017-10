Paliativna oskrba marsikomu še vedno nedostopna

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje zdravstveno pokritost kot pravico vsakogar do ozaveščanja ter do kakovostnih in učinkovitih preventivnih, kurativnih, rehabilitacijskih zdravstvenih storitev in do paliativne oskrbe, brez dodatnih finančnih obremenitev. (Foto: Damjan Žibert)

Letošnji svetovni dan hospica in paliativne oskrbe poteka pod geslom Paliativna oskrba in splošna zdravstvena pokritost - poskrbimo za tiste, ki trpijo. 40 milijonov ljudi po svetu na leto potrebuje paliativno oskrbo, 18 milijonov jih še vedno vsako leto umira z bolečinami in v stiski.

Dokazano je, da paliativna oskrba učinkovito lajša in preprečuje trpljenje, so poudarili v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza), zato je treba nadaljevati začeto pot do zastavljenega cilja in poskrbeti za vse, ki trpijo.

"V Sloveniji imamo dobro organizirano paliativno oskrbo v nekaterih zdravstvenih domovih tako na primarni in sekundarni kot terciarni ravni zdravstvenega varstva, tudi na bolnikovem domu ali v socialnovarstvenih institucijah, a je v realnosti marsikomu ta oskrba še vedno nedostopna," je ocenila predsednica delovne skupine za paliativno zdravstveno nego pri Zbornici - Zvezi Judita Slak.



Razlogi so premalo izobraženi zdravstveni delavci in sodelavci s področja paliativne zdravstvene nege. Posledica tega pa je neprepoznavanje ali prepozno prepoznavanje potrebe po vključitvi paliativne oskrbe pri bolniku, je poudarila predsednica Zbornice - Zveze Monika Ažman.

Poleg tega paliativna oskrba s storitvami in kadrovskimi normativi še ni umeščena v sistem financiranja v obsegu, kot bi si ga zaslužila. Zato je umestitev paliativne oskrbe v načrtovanje in financiranje javnega zdravstva po navedbah Ažmanove prednostna naloga Zbornice - Zveze.

Začetnik organizirane paliativne oskrbe neozdravljivo bolnih v Sloveniji je Slovensko društvo hospic. Pomemben je tudi pilotni projekt uvajanja celostne paliativne oskrbe ministrstva za zdravje (od junija 2009 do julija 2010) s ciljem izboljšati kakovost obravnave z vzpostavitvijo mreže izvajalcev te oskrbe in omogočiti celosten pristop za bolnike z napredovano neozdravljivo boleznijo in za njihove bližnje, so še navedli.