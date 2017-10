Patentirana slovenska učinkovina, ki varuje celice in dokazano zmanjšuje utrujenost.

Na Fakulteti za farmacijo so znanstveniki odkrili, da je v izvlečku vej bele jelke - Belinal® največ raznolikih polifenolnih učinkovin z majhno molekularno maso. Notranji del veje ima še to prednost, da je popolnoma zaščiten pred vplivi iz okolja in ni podvržen onesnaženju iz okolja.

Objavljen znanstveni članek v reviji “Journal of Wood Science and Technology”

Zadnji objavljen znanstveni članek razkriva, da izvleček vej jelke zelo dobro prehaja skozi celične membrane. Odlikuje ga močnejše anitioksidativno delovanje od standardov, kot je resveratrol in vitamin C. Kot stranski produkti stresa nastajajo zelo reaktivni prosti radikali, ki poškodujejo celice. Dokazano znotrajcelično antioksidativno delovanje izvlečka Belinal® varuje celice pred napadi prostih radikalov in močno zmanjšuje utrujenost.

Stres. Če se prepoznate v spodnji zgodbi, potem je skrajni čas, da ukrepate!

Se pogosto dogaja tudi vam, da ste v službi preobremenjeni, številni telefonski klici pa vas spravljajo v slabo voljo? Vas preplavlja občutek, da vsega dela ne zmorete opraviti? Vas skrbijo finančne težave in se prepirate s partnerjem? Vam zmanjkuje časa zase, ko popoldan vozite otroka še na dejavnosti? Ste zvečer povsem brez energije in izčrpani? Ne odlašajte, preden bo prepozno.

Stres je reakcija celega telesa, ne le naših možganov, vzrok je lahko psihične narave ali vpliv iz okolja.

Dolgotrajni stres vodi v utrujenost, izčrpanost in bolezen!

Dolgotrajen stres, kateremu ste priča vsak dan, je izrazito negativen in škodljiv za zdravje. Prepoznate ga po utrujenosti, ki je vedno bolj pogosta. Postajate brezvoljni, pojavljajo se glavoboli in nespečnost. Imunski sistem močno oslabi, zato pogosteje obolevate za prehladi in virozami.

Simptomov ne jemljete resno. Da bi se počutili manj utrujene, pogosto posegate po kavi, energijskih pijačah ali alkoholu, a se težave le stopnjujejo. Večletna izpostavljenost stresu lahko privede do kroničnih bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, vnetij, infarkta ali celo raka. Vsakodnevnim stresnim situacijam se ne morete izogniti, lahko pa močno znižate škodljive vplive stresa na vaše počutje in zdravje. Kako?

Belinal® superior najboljši v boju zoper stres in utrujenost

Najbolj nevarni stranski proizvodi stresa so prosti radikali, izredno reaktivne odpadne molekule kisika, ki povzročajo poškodbe celičnih membran in genskega materiala celic. Telesu moramo zato vsak dan pomagati s sproščanjem, počitkom in vnosom raznolikih naravnih antioksidantov. Dokazano najmočnejša naravna zaščita pred škodljivimi posledicami stresa je Belinal® superior, ki vsebuje poleg izvlečka vej jelke tudi naravni vitamin C iz divje češnje. V številnih znanstvenih primerjavah je pripravek veliko močnejši od najbolj znanih antioksidantov, kot so gozdni sadeži, zeleni čaj, vitamin E in resveratrol.

Belinal® superior

Belinal® superior izredno učinkovita naravna zaščita proti utrujenosti in stresu.

Za nazoren prikaz, kako prosti radikali uničujejo naše celice, prerežite jabolko. Eno polovico pokapajte z limoninim sokom, ki je antioksidant in opazujte, katera polovica bo prej porjavela zaradi oksidacije.

Številne oksidativne poškodbe celic, ki jih povzročajo prosti radikali se z leti kopičijo in so lahko vzrok prehitremu staranju, vnetjem ter mnogim hudim boleznim.

V raziskavi z dodatkom Belinal® superior se je utrujenost v 14 dneh zmanjšala za 38%

V raziskavi, ki je trajala 14 dni, so prostovoljci uživali dodatek Belinal® superior. Rezultati raziskave so pokazali, da se je utrujenost in izčrpanost z vsakim dnem uživanja pripravka Belinal® superior zmanjševala. Vodja raziskave dr. Peter Molek ugotavlja, da je vnos učinkovitih in raznovrstnih polifenolov, ki se nahajajo izvlečku Belinal® zelo zaželen in koristen, saj močno blažijo posledice oksidativnega stresa, delujejo pa tudi protivnetno.

Samo po 14 dneh so bili prostovoljci v povprečju za 38 % manj utrujeni, splošno počutje pa je bilo boljše za 40 %.

Belinal® superior je izredno učinkovita zaščita pred oksidativnim stresom, krepi imunuski sistem in dokazano zmanjšuje utrujenost.

14 dnevna znanstvena raziskava z dodatkom Belinal® superior dokazuje, da se je v tem času prostovoljcem v povprečju utrujenost zmanjšala za 38 % in splošno počutje izboljšalo za 40 %

