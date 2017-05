Po Italiji ošpice izbruhnile tudi v Nemčiji: vrtci bi lahko necepljene otroke izključili

Nemški starši, ki ne bodo cepili svojih otrok, bi lahko plačali kazen tudi do 2.500 evrov. Nemški minister za zdravje Hermann Gröhe je dejal, da je treba nujno poostriti zakon na tem področju. Mati treh otrok je zaradi ošpic ta teden v Essnu namreč umrla, pa tudi sicer je število ljudi s to boleznijo čedalje višje.

Oblasti želijo doseči, da bi morali vrtci prijaviti vse starše, ki ne bodo prinesli otrokovega medicinskega kartona ter tako dokazali, da je cepljen. A Nemčija za razliko od Italije še ni sprejela uredbe, da je necepljenje protizakonito.

Gröhe je za BBC povedal, da naraščajoče število smrtnih primerov zaradi ošpic nikogar ne more pustiti hladnokrvnega. Otroci staršev, ki ne bodo prinesli potrdila o cepljenju, bodo tako lahko izključeni iz vrtca. Zakon naj bi posodobili prihodnji mesec, saj je predstavnik zgornjega doma nemškega parlamenta, Bundesrata, dejal, da je siljenje staršev k dokazovanju o cepljenju v nasprotju z ustavo.

V Nemčiji so letos zabeležili že 410 primerov ošpic. (Foto: iStock)

Oče in mati na nasprotnem bregu glede cepljenja, sodišče dalo prav očetu

Tudi Italija se je pred kratkim soočala z epidemijo ošpic, do maja letos so v državi zabeležili skoraj trikrat toliko primerov ošpic kot v celem lanskem letu. Italijanski parlament je v preteklem tednu zato sprejel zakon, po katerem morajo starši otroka cepiti pred njegovim vstopom v šolo, in sicer za 12 glavnih bolezni, vključno z ošpicami in hepatitisom B.

Do sredine aprila letos se je v Nemčiji pojavilo 410 primerov ošpic, v celem lanskem letu pa 325, je poročal inštitut Roberta Kocha. Dodali so še, da bi se morali poleg otrok cepiti tudi odrasli, rojeni po letu 1970, če jih niso preboleli oziroma če so jih preboleli le enkrat.

Prejšnji teden je nemško sodišče odločilo v prid ločenega očeta, ki je zahteval, da njegovega otroka zdravniki cepijo, čeprav je bila mati, pri kateri živi otrok, proti.

Italijanske oblasti so ostro nastopile tudi proti t. i. neznanstvenim teoretikom, ki so zavzeli stališča, da so cepiva nevarna in pozivajo starše, naj otrok ne cepijo. Ena od teorij vključuje tudi že zdavnaj zavrnjene trditve, da cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam povzroča avtizem.