Pogostejši spolni odnosi - manjša možnost za raka na prostati

Zgodbe in opozorila moških, ki so preživeli raka, boste slišali nocoj v 24UR Fokus v oddaji 24ur. Ker se to lahko zgodi prav vsem. Tudi vam. Jaka Jakopič, Gregor Pirc in Matej Pečovnik so trije izjemni moški, ki so premagali raka. In ki bi vam radi na srce položili nekaj stvari. Ker bi lahko bili ali pa morda še boste na njihovem mestu tudi vi. O tem, kako pomembno je ne spregledati opozorilnih znakov, iti po pomoč, se zdraviti, govoriti tudi o bolezni in vseh njenih plateh ... Govorijo, zelo iskreno in neposredno, tudi o oddaji in zamrznitvi semena, s čimer se srečajo številni rakavi bolniki. Tudi to je del življenja, tudi o tem je treba govoriti.



Kakšni so opozorilni znaki? Na kaj morate biti pozorni denimo pri raku prostate - tudi o tem nocoj v Fokusu. Znanstveno pa je dokazano, da moški, ki imajo redno spolno življenje oz. več ejakulacij, imajo manj možnosti za raka na prostati. O tem govorijo v Fokus zdravniki. Tudi o tem, kakšen je zdrav življenjski slog in čemu se izogibati.

