V vrtcu, ki ga obiskuje za ošpicami obolela deklica, sprejeli vse ukrepe in obvestili starše

Kje se je otrok okužil, še ni znano. (Foto: Thinkstock)

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so v nedeljo potrdili primer ošpic pri predšolskem otroku, ki je bil v preteklosti cepljen z enim odmerkom cepiva proti ošpicam, so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ta primer ošpic ni povezan s pediatrično kliniko v Ljubljani, vir okužbe pa še ni znan.

Bolezen pri otroku, gre za deklico, poteka brez zapletov, zato je bil večino časa v domači oskrbi.

Zbolela deklica naj bi bila iz Pivke, obiskuje pa vrtec Knežak, kar je potrdila tudi ravnateljica vrtca Teja Gostinčič, so poročali v oddaji 24UR. V vrtcu so takoj sprožili ustrezne ukrepe po navodili NIJZ in obvestili vse starše, pa tudi starše tamkajšnje osnovne šole, ki si z vrtcem deli prostore. Deklica je bila namreč v vrtcu tik pred izbruhom bolezni.

Prav tako so jim svetovali, naj pri otroku preverijo cepilni status z dodajanjem manjkajočih odmerkov cepiva, so zapisali na NIJZ. Večina otrok v vrtcu je namreč cepljena samo z enim odmerkov cepiva ob enem letu, kar pa ne zagotavlja popolne zaščite, temveč približno 93-odstotno.

Kje se je otrok okužil z ošpicami, še preverjajo, a neuradno naj bi se to zgodilo v Sloveniji. Ni pa primer okužbe povezan z vnosom ošpic na pediatrično kliniko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Tja je namreč 4. januarja prišel odrasli z ošpicami, na kliniki je bil v stiku s 250 ljudmi. Nato se je izkazalo, da je bil okuženi še v Izoli v zdravstvenem domu in na urgenci. V zdravstvenem domu je bilo virusu izpostavljenih 41 oseb, na urgenci 31, v družinskem krogu in med sodelavci 13 oseb.