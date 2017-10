Prav v tem letnem času je umivanje rok še kako pomembno

Si roke vedno operete temeljito? (Foto: Thinkstock)

Ob svetovnem dnevu umivanja rok Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da s čiščenjem rok preprečimo marsikatero okužbo. Umivanje rok je še bolj pomembno jeseni, ki velja za obdobje gripe in drugih respiratornih okužb. Na NIJZ so z namenom ozaveščanja o pomembnosti umivanja rok pripravili priporočila, kako se tega lotiti pravilno.

Poleg vzdrževanja dobrega imunskega sistema je skrb za čiste roke eden najpomembnejših preventivnih ukrepov pri preprečevanju širjenja mikrobov in potencialnih okužb. Na koži rok se, poleg stalno prisotne mikrobne flore, občasno lahko zadržujejo tudi mikroorganizmi, ki pridejo na kožo rok ob stiku z drugimi deli telesa, drugimi osebami ali ob stiku z okoljem. Prav ti mikroorganizmi so največkrat vzrok za različna obolenja, so sporočili z NIJZ.

Kako pravilno umiti roke?

Pomembno je, da se držimo pravilnega zaporedja postopka umivanja rok in da roke pod tekočo toplo vodo najprej omočimo. Pred umivanjem vedno odstranimo ves nakit. Pomembno je, da namilimo in zdrgnemo vse predele rok in po celi površini dlani. Roki milimo vsaj 20 sekund, tako da namilimo vse predele rok, so poudarili na NIJZ.

Svetujejo, da si roke umijemo takoj, ko se umažejo. Posebej skrbno pa si umivamo roke pred, med in po pripravi jedi, še posebej dosledno, če rokujemo s surovim mesom, jajci, morskimi školjkami, svežo neočiščeno zelenjavo ali sadjem. Umivanje je pomembno tudi pred jedjo, vsakič preden koga hranimo, pred nego in po negi bolnika v domačem okolju ter pred in po oskrbi rane, ureznine, udarnine, ko je koža poškodovana. Roke si je treba umiti tudi po menjavi plenic ali po brisanju in umivanju otroka po uporabi stranišča, po smrkanju, kihanju, kašljanju, po dotikanju živali, po dotikanju odpadkov ter ob prihodu domov.

Odrasli pri umivanju rok nismo vedno dovolj natančni, predvsem pa si rok ne umijemo vedno, ko bi bilo treba. Tudi otroci se namreč veliko naučijo s posnemanjem vzorcev odraslih. Zato je zelo pomembno, da svoje otroke postopoma navajamo higienskih navad v času, ko so za vse novosti še zelo motivirani in učljivi, so še svetovali na NIJZ.