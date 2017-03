Higienske navade so najboljše zagotovilo, da se izognemo težavam v ustni votlini. Poleg skrbnega čiščenja zob so tudi redni zobozdravniški pregledi od rojstva dalje najboljša naložba, da bomo ohranili zobe in zdrava usta do starosti, so ob današnjem svetovnem dnevu ustnega zdravja zapisali na zdravniški zbornici.

Na svetu več kot 3,9 milijarde ljudi boleha za eno od ustnih bolezni.

Ustno zdravje je bistvenega pomena za splošno zdravje, saj je slabo stanje ustne votline pomemben dejavnik tveganja za razvoj bolezni kot so diabetes, rak in srčno-žilne bolezni.

Čeprav rak ustne votline ni pogost, je zaradi resnosti bolezni pomemben. Njegov nastanek je tesno povezan z nezdravim življenjskim slogom, saj sta uživanje alkohola in kajenje znana dejavnika tveganja za nastanek bolezni, je zapisano v brošuri, ki jo je ob dnevu ustnega zdravja izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Na svetu več kot 3,9 milijarde ljudi boleha za eno od ustnih bolezni. (Foto: Thinkstock)

Brezplačni pregledi ustne votline

V današnjem projektu brezplačnih pregledov ustne votline sodeluje 500 zobozdravnikov pod okriljem Odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKCL in Centrom za ustne bolezni in parodontologijo Stomatološke klinike. Projekt nosi naslov Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje.

Zobozdravniki, ki so se prijavili na omenjeni projekt, pa so v soboto tudi že obnovili in dopolnili svoje znanje o raku ustne votline na seminarju Zobozdravnik vidi bolje, so še sporočili iz zdravniške zbornice.