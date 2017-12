Prehrambena industrija s predlogom za enotno barvno označevanje škodljivosti živil

Proizvajalci si želijo tristopenjskih oznak na živilih. (Foto: AP)

Mondelez, Coca-Cola, Mars, Nestle, Pepsi in Unilever so pobudo pripravili po zgledu Velike Britanije, kjer morajo biti živila z visoko vsebnostjo sladkorja, soli ali maščob označena z rdečim opozorilnim znakom.

Predlagajo, da bi bila lestvica enotna za celotno EU, s čimer bi po pojasnilih Mondeleza "potrošnikom pomagali na prvi pogled prepoznati zdravo izbiro". Manj škodljiva živila bi bila označena rumeno, zdrava pa zeleno.

Potrošniške organizacije so se na predlog odzvale s precej kritike. Pri Foodwatch družbam očitajo, da je predlagani sistem manj strog in manj sporočilen od britanskega ter cilja le na to, da bi bilo z rdečim opozorilnim znakom označenih čim manj izdelkov.

Kot primer so navedli Nestlejeve žitarice za zajtrk nesquik, ki so v Veliki Britaniji zaradi visoke vsebnosti sladkorja obarvane rdeče, po predlaganem skupnem evropskem sistemu pa bi bile rumeno. Enako velja za namaz nutella.

V Mondelezu odgovarjajo, da njihov sistem temelji na manjših porcijah, ki omogočijo, da se nekatere rdeče oznake spremenijo v rumene. S tem želijo proizvajalce tudi spodbuditi, da zmanjšajo priporočene porcije.

Foodwatch tega argumenta ne sprejema, saj meni, da potrošniki ne bodo kar tako zmanjšali količine zaužitih živil.