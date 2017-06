Preizkusite brezplačne vzorce novih Tena lady slim predlog za oslabljen mehur

Vsaka četrta ženska nad 35 leti¹ lahko doživi eno od oblik neželenega uhajanja urina. Bodite aktivne kljub oslabelem mehurju. Ne dovolite, da oslabeli mehur vpliva na vaše sakdanje načrte in vašo samozavest.

Nove TENA Lady Slim tanke predloge so narejene za zaščito pri začetnih težavah z neželenim uhajanjem urina. Zahvaljujoč microPROTEXTM tehnologiji so 20 % tanjše, a enako varne kot do sedaj ter presenetljivo diskretne in zanesljive. Ženske jih cenijo zaradi diskretnosti, anatomske oblike, ženstvenega dizajna in zaščite2, ki omogočajo kvalitetnejše življenje. Preizkusi jih tukaj.

Želiš brezplačno preizkusiti TENA Lady Slim predloge?

Pokliči brezplačno tel. št. 080 10 99 ali obišči www. tenalady.si in z nekaj kliki naroči svoje brezplačne TENA Lady Slim vzorce. Na tvoj naslov bo prišel v diskretnem pakiranju.

TENA Lady predloge vam nudijo TROJNO ZAŠČITO pred:

1. Iztekanjem urina - za občutek varnosti

2. Vonjavami - za občutek svežine

3. Vlago - za občutek suhosti

TENA Lady predloge imajo Fresh Odour Control3 , sistem za preprečavanje neprijetnih vonjav. Ta nevtralizira specifične bakterije, ki se nahajajo v urinu in zagotavlja svežino ter diskretnost.

Na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah in preko spletnega nakupa: www. tenatrgovina.si

TENA. OSTANI SVOJA.

