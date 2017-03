Preprosto bolivijsko ljudstvo ima najbolj zdravo srce

Življenjski slog Tsimanov je podoben ljudstvom izpred tisoče let. (Foto: AP)

Najbolj zdravo srce na svetu imajo pripadniki Tsimanov, ljudstva v Boliviji. Raziskava, kot piše Lancet, je pokazala, da ima le redko kateri pripadnik tega ljudstva zamašene arterije tudi v poznih letih.

''To je izredna populacija'' z radikalno drugačno prehrano in načinom življenja, so povedali raziskovalci in dodali, da je seveda nemogoče, da bi se svet lahko pretvoril v lovsko-nabiralno družbo, a kljub temu ima ljudstvo nekaj lekcij za vse nas.

Ob reki Maniqui v amazonskem pragozdu živi okoli 16.000 Tsimanov, ki lovijo, ribarijo in kmetujejo. Njihov življenjski slog je podoben civilizacijam izpred tisoče let. Ekipa znanstvenikov in zdravnikov je potrebovala kar nekaj časa, da so sploh lahko prišli do ljudstva, navaja BBC.

In kaj jedo?

BBC navaja, da je 17 odstotkov njihove prehrane sestavljene iz mesa divjih prašičev, tapirjev in kapibar, ki so največji glodavci na svetu. Sedem odstotkov sestavljajo sladkovodne ribe, med njimi tudi piranje, ostalo pa pridelajo - riž, koruzo, manioke (podobno kot sladki krompir) in banane, vrste plantain. Poleg tega jedo še drugo sadje in oreščke.

Jedo tudi banane. (Foto: AP)

Pri Lancetu so naredili primerjavo z ameriškim jedilnikom. Zapisali so, da 72 odstotkov kalorij izvira iz ogljikovih hidratov, med tem ko je ta delež v ZDA 52-odstoten. Velika razlika je pri maščobah - Tsimani uživajo le 14 odstotkov maščob, Američani 34, poleg tega je prehrana bolivijskega ljudstva z manj nasičenimi maščobami. 14 odstotkov tako pri Tsimanih in Američanih pripade beljakovinam, a Tsimani jedo bolj pusto meso.

Razlika je tudi med fizično aktivnostjo, saj moški v povprečju naredijo okoli 17.000 korakov, ženske 16.000. Tudi osebe po 60. letu povprečno na dan naredijo nad 15.000 koraki. 10.000 korakov je okoli sedem kilometrov. Poleg tega tudi manj kadijo, a na drugi strani trpijo zaradi več vnetij. Prav tako so bolj povezani, njihovo življenje pa je tudi manj stresno.

Kako zdravo je njihovo srce?

Zdravniki so pri ljudstvu iskali predvsem znake zamašenih žil oziroma poapnenje koronarnih arterij. Pregledali so 705 oseb s CT-jem in ugotovili, da pri 45 nima skoraj nihče zamašenih koronarnih arterij, med tem ko ima to 25 odstotkov Američanov. Pri 75 kar dve tretjini Tsmanov nima poapnenja, kar 80 odstotkov Američanov pa ga ima.

Gavin Sandercock z univerze Essex je dodal, da je pri raziskavi zanimivo predvsem to, da ima njihova prehrana veliko ogljikovih hidratov, za katere so nekatere študije pokazale, da naj ne bi bilo preveč zdravi.

Michael Gurven, profesor antropologije na univerzi v Kaliforniji, je dejal, da se iz njihovega primera lahko naučimo, kako pomembno je vsakodnevno gibanje. Tako Gurven svetuje, da se v službo odpravite peš ali s kolesom, namesto dvigala izberite stopnice in podobno.