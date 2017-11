Pri slovenskih rejcih kokoši odkrili prisotnost fipronila v jajcih

Uprava za varno hrano je pri dveh rejcih kokoši odkrila prisotnost fipronila v jajcih. Še avgusta pa so zatrjevali, da pri domačih rejcih tovrstnih primerov ni. Enemu od dveh rejcev so odredili umik vseh serij jajc, drugemu pa prepovedali prodajo jajc in kokoši. Zaradi nepričakovanega odkritja bodo v naslednjem mesecu opravili inšpekcijske nadzore pri vseh registriranih rejcih pri nas.