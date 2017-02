Raziskava: 10 porcij sadja in zelenjave na dan lahko podaljša naša življenja

Ugotovitve raziskovalcev londonskega Imperial Collega kažejo, da uživanje vsaj 800 gramov sadja in zelenjave na dan lahko prispeva k boljšemu zdravju in posledično daljšemu življenju. (Foto: iStock)

Britanski raziskovalci so ugotovili, da bi si lahko podaljšali življenja, če bi vsak dan uživali 10 porcij sadja in zelenjave. V študiji, ki so jo izvedeli na londonskem Imperial College, so izračunali, da bi takšne prehranske navade preprečile okoli 7,8 milijona prezgodnjih smrti na leto.

Kot porcijo štejejo 80 gramov sadja ali zelenjave. To je približno enakovredno manjši banani, hruški ali trem zvrhanim žlicam špinače ali graha. V raziskavo so vključili zaključke 95 različnih študij o prehranskih navadah, v katere je bilo vključenih dva milijona ljudi.

V raziskavi so ugotavljali tudi, katero sadje in zelenjava je konkretno povezano z zniževanjem tveganj, da zbolimo za rakom ali srčno-žilnimi obolenji.

Špinača znižuje tveganje za raka, jabolka tveganje za srčno-žilne bolezni

Zeleno zelenjavo (npr. špinača), rumeno zelenjavo (npr. paprika) in glavnato zelenjavo (npr. cvetača, brokoli) so povezali z nižjim tveganjem za raka. Z nižjim tveganjem za srčno-žilna obolenja pa so povezali jabolka, hruške, citruse, zeleno listnato zelenjavo (npr. zelena solata) in glavnato zelenjavo.

V študiji, ki so jo objavili v strokovni reviji International Journal of Epidemiology, so primerjali, kako se tveganje, da bomo zboleli za katero od omenjenih bolezni razlikuje, če vsak dan uživamo zelenjavo in sadje, ali pa če teh živil ne uživamo redno. Ugotovili so, da:

– 200 gramov sadja ali zelenjave na dan za 13 odstotkov zmanjša tveganje za srčno-žilna obolenja, 800 gramov pa tveganje zniža za 28 odstotkov;

– 200 gramov sadja ali zelenjave na dan za štiri odstotke zmanjša tveganje, da bomo zboleli za rakom, medtem ko 800 gramov to tveganje zniža za 13 odstotkov;

– 200 gramov sadja ali zelenjave na dan zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt za 15 odstokov, 800 gramov pa tveganje zniža za 31 odstotkov.

Več je še več zdravja? Pet ali deset?

Raziskovalci niso prepričani, ali bi uživanje še več sadja in zelenjave imelo še večje zdravstvene učinke, saj za takšne trditve nimajo dovolj dokazov. "Sadje in zelenjava znižujeta raven holesterola in krvni tlak ter prispevata k zdravim krvnim žilam in izboljšujeta imunski sistem. To bi lahko pripisali kompleksni mreži hranilnih snovi, ki jih vsebujejo. Denimo, vsebujejo veliko antioksidantov, ki lahko zmanjšajo poškodbe DNK in vodijo k znižanju tveganja za raka," je za BBC dejal eden od raziskovalcev, Dagfinn Aune.

Svetovna zdravstvena organizacija je sicer pred leti priporočila, da bi morali uživati najmanj pet obrokov sadja in zelenjave na dan, kar je okoli 400 gramov. Čeprav raziskovalci v zadnji študiji priporočajo podvojitev te količine, pa Aune pravi, da njihovi izsledki še ne pomenijo, da bi moral tudi WHO spremeniti svoja priporočila. Ne gre zgolj za zdravstvene učinke, vprašati se moramo, ali je to sploh izvedljivo, pravi raziskovalec. Že zdaj veliko ljudi ne dosega niti priporočenega vnosa petih porcij na dan. K boljšemu zdravju in posledično daljši življenjski dobi pa lahko veliko prispevajo tudi drugi aspekti zdravega načina življenja, kot je denimo gibanje.