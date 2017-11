Razkrite tisočletja skrite zdravilne lastnosti vej bele jelke

Zagotovo te zgodovinske zanimivosti niste poznali, prav tako ne dejstva, da so vaše prababice iz jelkinih vej kuhale zdravilne čaje. Da je bela jelka eno najbolj zdravilnih dreves, so v zadnjih letih odkrili prav slovenski znanstveniki.

V vejah bele jelke so odkrili povsem novo zdravilno učinkovino, ki je unikatna po sestavi, njeno delovanje pa je potrjeno z znastvenimi raziskavami in kliničnimi študijami na ljudeh. Zaščitena je s tremi patenti in z blagovno znamko Belinal®. Pred kratkim je evropska komisija potrdila, da je izvleček iz vej bele jelke varen in dovoljen v vseh državah EU.

Bela jelka je tradicionalno božično drevo. Naši predniki so verjeli, da je bela jelka drevo, ki prinaša v domove zdravje in dobro počutje. Znanstveniki so sedaj odkrili, kar so verjeli naši predniki.

Veje bele jelke krepijo imunski sistem - zakaj zbolimo ravno ob ohladitvah

Prehladi, gripe in druga sezonska obolenja so najbolj pogosti prav ob močnih ohladitvah. Nagle spremembe temperatur, veter in vlaga povzročijo, da organizem te spremembe prepozna kot stres. Kot posledica stresa nastane v telesu izredno velika količina prostih radikalov, ki jih mora imunski sistem nevtralizirati. Prosti radikali so izredno reaktivne odpadne molekule kisika, ki povzročajo poškodbe celic. Imunski sistem se bori s prostimi radikali do te mere, da se ne more več braniti pred vdorom virusov in bakterij iz okolja.

Kako okrepimo imunsko odpornost in zmanjšamo verjetnost obolenja za prehladom in gripo?

Telesu moramo zato vsak dan pomagati s počitkom in vnosom raznolikih naravnih antioksidantov. Dokazano najmočnejša naravna zaščita pred škodljivimi posledicami stresa je dopolnilo Belinal® superior, ki vsebuje poleg izvlečka vej jelke tudi naravni vitamin C iz divje češnje. V znanstvenih raziskavah se je izvleček vej bele jelke izkazal kot močnejša zaščita celic od doslej najbolj znanih antioksidantov - gozdnih sadežev, zelenega čaja, vitamina C in resveratrola.

Bodite pozorni, če pogosto obolevate za prehladi in živite stresno. Večletna izpostavljenost lahko privede do kroničnih bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, infarkta ali celo raka. V raziskavi, ki je trajala 14 dni, so prostovoljci uživali dodatek Belinal® superior. V povprečju so bili za 38 % manj utrujeni, splošno počutje pa je bilo boljše za 40 %. Belinal® superior izredno učinkovito krepi imunski sistem in dokazano zmanjšuje utrujenost.

Belinal® superior dokazano zmanjšuje utrujenost in izboljšuje splošno počutje

Veje bele jelke znižujejo glikemični indeks obrokov

Izvleček vej bele jelke Belinal® znižuje glikemični indeks obroka bogatega z ogljikovimi hidrati in prispeva k znižanju porasta glukoze. Rezultate klinične raziskave, pri kateri je sodelovalo 31 prostovoljcev, so objavili znanstveniki Fakultete za farmacijo v Ljubljani, Medicinske fakultete v Mariboru in UKC-ja v Mariboru.

Belinal® se nahaja v dodatku Belinal® gluco, ki zavira razgradnjo ogljikovih hidratov ter posledično zmanjšuje porast glukoze v krvi. Zaradi svoje bogate polifenolne sestave varuje celice pred poškodbami prostih radikalov. Dodatek vsebuje mineral krom v trivalentni obliki, ki je ključen, da receptorji celic »prepoznajo inzulin.« Po 35. letu ima večina ljudi premajhne zaloge kroma v celicah, kar pomeni, da celice ne sprejemajo glukoze in postanejo odporne na inzulin.

Belinal® gluco priporočajo strokovnjaki, zato ga tudi v vključite v svojo prehrano.

Več o raziskavi vpliva pripravka Belinal® gluco na splošno počutje in urejenost krvnega sladkorja na tešče pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 si poglejte v povezavi. Belinal® gluco priporočajo strokovnjaki, zato ga tudi vi vključite v svojo prehrano.

Veje bele jelke varujejo srce in ožilje

Slovenski znanstveniki so z raziskavami ugotovili, da izvleček vej bele jelke varuje tudi pred srčno-žilnimi obolenji ter prispeva k normani ravni holesterola. Raziskave so bile objvljene v znanstveni reviji. Ugotovili so, da poleg 36 različnih polifenolov, izvleček vej bele jelke vsebuje tudi naravne sterole. Slednji so znani po tem, da prispevajo k znižanju ravni slabega holesterola.

Kako naravno in učinkovito nad povečane vrednosti holesterola?

Povečane vrednosti holesterola ima skoraj tri četrine odraslih oseb in povečujejo tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni, ki so najpogostejši vzrok umrljivosti v razvitem svetu. V večini primerov je povišan holesterol posledica nezdrave prehrane, ki vsebuje preveč živalskih maščob in sladkorja. Rastlinski steroli prispevajo k normalni ravni holesterola v krvi. So naraven in varen način zniževanja holesterola, ker so po sestavi zelo podobni holesterolu. Organizem jih »zamenja s holesterolom« in tako se zmanjša absorbcijo holesterola.

Belinal® cholesterol vsebuje patentiran izvleček vej bele jelke, ki vsebuje sterole in naravne polifenole v sinergiji z naravnimi steroli iz soje.

Povišane vrednosti holesterola so vzrok za 60 % srčno žilnih bolezni

