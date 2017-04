RAZKRIVAMO: izdelek, zaradi katerega lahko pozabite na umetne trepalnice in japonsko vrisovanje obrvi!

Ultra dolge trepalnice …

… so postale bolj dosegljive kot kadar koli prej! Serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash namreč že v 2 do 4 tednih vidno podaljša, zgosti in priviha vaše trepalnice, hkrati pa preprečuje njihovo lomljenje in izpadanje. Za razliko od umetnih trepalnic, ki lahko poškodujejo vaše naravne, ali celo povzročijo izpadanje trepalnic, se ob nanosu seruma Lux-Factor ustvarja tanek zaščitni sloj, ki vaše trepalnice ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Učinkovine v Lux-Factor Eyelash serumu za rast trepalnic zagotavljajo močnejšo strukturo trepalnice vse od korenine naprej, zaradi česar je trepalnica polnejša in lahko zraste dlje kot običajno ter je tudi bistveno bolj elastična.

Naravni serum, ki NI testiran na živalih

Serum Lux-Factor Eyelash je bil testiran na 4000 uporabnicah, rezultati pa so med drugim pokazali, da se ob redni uporabi trepalnice podaljšajo kar za 25 %, gostota pa poveča tudi do 85 %. Trepalnice po nekaj tednih prav tako potemnijo za 2 odtenka in na tak način ustvarjajo make up učinek brez uporabe maskare.

Za bujne obrvi

Serum, ki je primeren tudi za najbolj občutljive oči, saj je popolnoma brez stranskih učinkov, pa enako uspešno pospešuje tudi rast obrvi. Z barvico ali japonskim vrisovanjem se je skoraj nemogoče izogniti izumetničenemu videzu, serum pa enostavno nanesete na dele, kjer vam obrvi ne rastejo in na tak način ohranite njihovo prvotno obliko.

Lux-Factor Eyelash je navdušil tudi številne zvezdnice!

Lana Jurčević, pevka

"Danes lahko celo trepalnice ‘vzgojiš’. Poskusila sme že s permanentnim podaljševanjem, vendar mi je bilo naporno hoditi na popravke, pa sem se odločila, da jih odstranim …. Ta serum pa zares deluje."

Iris Mulej, manekenka

"Serum ne draži oči, je zelo priročen in po rednem nanašanju zjutraj in zvečer, sem kmalu opazila razliko. Škoda, da ga nisem odkrila že prej. Koliko denarja in časa bi prihranila na make upu. Zdaj sem lahko na revijah in dogodkih brez umetnih trepalnic, saj so se mi že po mesecu dni uporabe Lux-Factor seruma, trepalnice čisto obnovile. Bolj goste in daljše so ter močne, kot bi bile umetne ... Serum povsod nosim s seboj."

Natalija Verboten, pevka

"Mož je pred kratkim, po skoraj 11 skupnih letih spet opazil in pohvalil moje zgornje oči. Hvala, Lux-Factor Slovenija za odličen Eyelash serum za rast trepalnic. Priporočam!"

Doroteja Premužič, make up artistka

"Dolgo časa sem iskala serum za rast trepalnic, ki bi dejansko učinkoval, saj sem redna uporabnica umetnih trepalnic. Tako sem naletela na inovativni serum Lux-Factor Eyelash, ki krepi, podaljšuje in zgosti naravne trepalnice. Priporočam ga vsem uporabnicam podaljšanih ali umetnih trepalnic kot tudi tistim, ki si želijo zaščititi svoje trepalnice pred lomljenjem in izpadanjem."

Podaljšajte svoje trepalnice in zapolnite obrvi tudi vi!

