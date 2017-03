RAZKRIVAMO, kako do 25 % daljših trepalnic na popolnoma naraven način!

Od umetnih trepalnic, njihovega podaljševanja, do čudežnih maskar, ki naj bi naše trepalnice preobrazile v prave 'metle'. Toda, naravno je vedno lepše kot umetno, zato se raje obrnite k naravi in poiščite sestavine in izdelke, ki vam bodo pomagali brez škodljivih posledic.

Naravni serum za rast trepalnic

Dolge, goste in privihane trepalnice boste najhitreje dosegli z uporabo 100 % naravnega seruma za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, ki prav tako pomaga preprečevati lomljenje in izpadanje trepalnic. V samo 4 tednih lahko dosežete celo do 85 % večji volumen in za kar 25 % podaljšate svoje naravne trepalnice. Učinkovine v serumu za rast trepalnic zagotavljajo močnejšo strukturo trepalnice vse od korenine naprej, zaradi česar je trepalnica polnejša, lahko zraste dlje kot običajno in je tudi bistveno bolj elastična. Tanek zaščitni sloj, ki se ustvarja ob nanosu seruma za rast trepalnic ščiti trepalnice pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Inovativna formula v Lux-Factor serumu za rast trepalnic zaradi specifične molekularne sestave zagotavlja takojšnje delovanje nutritientov in hidracijo za vidne rezultate. Idealna kombinacija učinkovin podpira naravno pH ravnovesje in hrani trepalnico od znotraj, zato so trepalnice ob redni uporabi seruma za rast trepalnic neprimerljivo močnejše, se manj lomijo in tudi manj izpadajo.

Neverjetni rezultati pred in po 28 dneh uporabe seruma za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash.

Zeleni čaj

Zeleni čaj ima številne pozitivne in zdravilne učinke, saj je pravi lovec prostih radikalov. Najbolj znano je, da znižuje krvni pritisk in krepi imunski sistem. Uporabljate pa ga lahko tudi za krepitev krhkih trepalnic. Kos vate pomočite v zeleni čaj in z njim namažite trepalnice, zatem na trepalnice nanesite serum za rast trepalnic, ki jih bo še dodatno negoval in stimuliral njihovo rast.

Vitamin C

Zdrave trepalnice rastejo hitreje - za to lahko poskrbite tudi s pravo prehrano in uživanjem vitaminov. Predvsem je pomembno, da zaužijete zadostno količino vitamina C in biotina, ki ju najdete v agrumih, avokadu in zeleni zelenjavi z mesnatimi listi. Da bodo trepalnice še močnejše, temnejše in daljše, zjutraj in zvečer uporabljajte serum za rast trepalnic Lux-Factor, ki v celoti bazira na naravnih sestavinah in dokazano pomaga vašim trepalnicam.

Serum za rast trepalnic je navdušil tudi številne znane Slovenke!

Natalija Verboten, pevka

“Že od nekdaj so mi izredno všeč goste in dolge trepalnice, saj se mi zdi, da dajejo obrazu tisto piko na i. Hitro po uporabi seruma Lux-Factor Eyelash so se trepalnice že zgostile, podaljšale in potemnile … in to brez pekočega, dražečega občutka v očeh. Komaj čakam, da vidim nadaljnje rezultate!”

Iris Mulej, manekenka

"Serum ne draži oči, je zelo priročen in po rednem nanašanju zjutraj in zvečer sem kmalu opazila razliko. Škoda, da ga nisem odkrila že prej. Koliko denarja in časa bi prihranila na make upu. Zdaj sem lahko na revijah in dogodkih brez umetnih trepalnic, saj so se mi že po mesecu dni uporabe Lux-Factor seruma trepalnice čisto obnovile. Bolj goste in daljše so ter močne, kot bi bile umetne ... Serum povsod nosim s seboj."

Nadiya Bychkova, plesalka in manekenka

“S serumom sem zelo zadovoljna, gotovo bom nadaljevala z uporabo in kot kaže, umetnih trepalnic ne bom več potrebovala niti na odru!”

Doroteja Premužič, make up artistka

Dolgo časa sem iskala serum za rast trepalnic, ki bi dejansko učinkoval, saj sem redna uporabnica umetnih trepalnic. Tako sem naletela na inovativni serum Lux-Factor Eyelash, ki krepi, podaljšuje in zgosti naravne trepalnice. Priporočam ga vsem uporabnicam podaljšanih ali umetnih trepalnic kot tudi tistim, ki si želijo zaščititi svoje trepalnice pred lomljenjem in izpadanjem.

Serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash lahko uporabljate tudi sočasno z umetnimi trepalnicami, ki pogosto poškodujejo vaše naravne. Serum bo poskrbel, da se bodo vaše trepalnice spet obnovile, prav tako pa pomaga preprečevati lomljenje in izpadanje.

Lux-Factor Eyelash priporočajo tudi strokovnjaki!

Bi želeli tudi vi preizkusiti serum za rast trepalnic, a ne zaupate nakupom preko spleta?

Ni problema! Ker blagovna znamka Lux-Factor verjame v kakovost svojih produktov, vam v roku 30 dni tudi povrnejo denar, v kolikor z izdelkom ne bi bili zadovoljni. Prav zdaj lahko serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash naročite s kar 50-odstotnim popustom, samo na Lux-Factor.com ali preko brezplačne telefonske številke 080 64 69.

