RAZKRIVAMO, kako znani Slovenci negujejo svoje tetovaže!

Da, tudi tetovaže potrebujejo posebno pozornost in tokrat vam razkrivamo, kako zanje skrbijo znani Slovenci.

Nina Šušnjara, modna oblikovalka

"Ker imam tetovažo na nartu na nogi, je pomembno, da jo tudi primerno negujem, sicer se lahko ‘obrabi’, ker je skoraj 10 mesecev v nogavičkah in čevljih. Poleti pa jo je treba zaščititi pred soncem, sicer začne bledeti. Zato je odlična Lux-Factorjeva naravna krema Tattoo Nano Shock. Ta poskrbi, da poudarja linije moje tetovaže in ohranja barvo. Najbolj pa mi je všeč, da kozmetika ni preizkušena na živalih. To je dodana vrednost dandanes."

Nina Šušnjara: "Imam tetovažo ‘Every Saint has a Past’. Pomeni predvsem to, da ima vsak človek preteklost in izkušnje, ki so ga po svoje zaznamovale."

Tim Kores Kori, pevec in radijski voditelj

"Mazilo za nego tetovaž Lux Factor res deluje! Preizkušeno! Uporabljam ga, odkar sem se med prvomajskimi prazniki odpravil na morje, tatuji so bolj vidni in, kar je v tem trenutku, ko pripeka sonce, najpomembneje, ščiti pred škodljivimi UV-žarki. Tako barve ne zbledijo, krema pa je stoodstotno naravna. Priporočam ga vsakomur, ki ne ve, s čim bi negoval tetovaže, potem ko se zacelijo. Aja … Pa še odlično diši!"

Sindiana Jones, blogerka

"Za nego že zaceljenih in starejših tetovaž priporočam uporabo Lux Factor Tattoo Nano Shocka, profesionalnega mazila za nego tetovaž s patentirano formulo. Barve zaceljenih tetovaž lahko zbledijo, linije so lahko zabrisane, kar povzroči neestetski videz. To mazilo pa to prepreči, prav tako pa zagotavlja tudi zaščito pred žarki UVA in UVB, predel tetovirane kože pa mehča, vlaži in nahrani."

Blogerka Sindiana Jones si je prvo tetovažo omislila pri 18 letih, trenutno pa jih ima že pet. Pravi, da se je za vse odločila spontano in da ji za nobeno ni žal, saj so del nje, več o njih pa lahko preberete na njenem blogu.

Katere sestavine v Lux Factorjevem mazilu poskrbijo za sijočo in obstojno tetovažo?

Lux Factorjevo profesionalno mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock odlikuje povsem nova patentirana formula za izdatno nego vseh tipov tetovirane kože. Sinergično delovanje visokokakovostnih sestavin zaščiti občutljivo in ranljivo kožo ter skrbi za čiste linije in jasne barve. Revolucionarni antioksidant polidatin omogoča optimalno nego razdražene kože, saj uničuje proste radikale ter deluje protivnetno. Poleg tega je odličen pri preprečevanju zgubanega in povešenega kožnega tkiva. Dodatek vitamina E zagotavlja hranilno in nežno nego, ki varuje pred staranjem in poškodbami kože zaradi prostih radikalov. Karitejevo maslo regenerira kožne celice in deluje antibakterijsko ter tako preprečuje razvoj infekcij. Kožo mehča, vlaži in preprečuje izsušitev. Kakavovo maslo odlično vlaži, blaži vnetne reakcije in varuje kožo pred zunanjimi vplivi. Blagodejno vpliva na nastanek kolagena in elastina, kar dobrodejno vpliva na celjenje kožnih celic. Mandljevo olje ima visoko vsebnost vitaminov A, B1, B2, B6, ki pomirjajo kožo in blažijo vnetja, zmanjšujejo občutek razdraženosti in pospešujejo obnavljanje izsušene kože. Mazilo vsebuje tudi visok zaščitni faktor, ki tetovirano kožo varuje pred škodljivimi žarki UVA/UVB, ki povzročajo gubanje in staranje kože, pa tudi obledelost in nejasen videz linij.

Pred uporabo in po dveh tednih redne uporabe mazila Tattoo Nano Shock:

