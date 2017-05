Razvili novo močno orožje v borbi proti super bakterijam 

Bakterije so z leti postale odporne tudi na vankomicin. (Foto: Thinkstock)

Brez sprememb antibiotikov, se bo sodobno zdravstvo lahko znova vrnilo v srednji vek, saj so bakterije z leti postale vse bolj odporne. Tako so v šestih desetletjih predpisovanja bakterije iz rodu enterokokov postale odporne tudi na antibiotik vankomicin.

Ameriški znanstveniki na raziskovalnem inštitutu The Scripps Research so zdaj vankomicin spremenili do te mere, da na bakterije deluje na treh različnih ravneh, tako se bodo le-te na antibiotik prilagodile težje, hkrati pa je antibiotik še bolj učinkovit in bi jih na splošno lahko porabili manj.

A še vedno morajo opraviti klinične teste na ljudeh, so pojasnili in dodali, da upajo, da bo novi antibiotik na voljo v roku petih let.

Strokovnjaki že več let opozarjajo na postantibiotično dobo, ko bi bili proti nekaterim infekcijam povsem brez moči. Proti vankomicinu odporni enterokoki (VRE) prestavljajo eno največjih tveganj za človekovo zdravje, navajajo na svetovni zdravstveni organizaciji, saj lahko te bakterije povzročijo hude okužbe ran in infekcije v krvnem obtoku. Nekateri drugi antibiotiki še vedno uspešno premagujejo VRE, ne pa tudi vankomicin.

Tako so ga ameriški znanstveniki spremenili, da zdaj na različne načine uničuje celične stene bakterije. Laboratorijski testi so pokazali, da nov antibiotik z lahkoto ubije VRE, hkrati pa ohranja učinkovitost, kljub večkratni izpostavitvi bakterija,

Znanstvenik Dale Boger je za BBC komentiral, da organizmi ne morejo na treh različnih ravneh iskati rešitve in mutirati. Če pa že najde način, ima antibiotik še dve orožji, da ubije bakterijo.

Vancomicin je veljal za zdravilo zadnje izbire, ko je bilo zdravljenje z drugimi antibiotiki že izčrpano. Prav zato je po mnenju stroke to zelo pomembno odkritje.