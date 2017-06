Reševalci na motorjih si morajo denar za izobraževanja in usposabljanja zagotoviti sami

Delo reševalcev na motorjih ni lahko, pa vendar ga opravljajo s srcem. So prvi na kraju nesreče, njihov delovnik je dolg in stresen. A kljub temu najdejo čas za dodatno izobraževanje. Da so še boljši. A kaj ko vsako dodatno znanje stane. Krijejo si ga sami oziroma včasih jim priskočijo na pomoč pokrovitelji.