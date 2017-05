Resnica o shujševalnih dietah

Prav zato so se po odgovore o tem, kaj je res in kaj ni, kaj deluje in kaj ne, ustvarjalci rubrike 24UR Inšpektor odpravili k strokovnjakom. Miti o dietah in hujšanju so med drugim: da je mogoče shujšati brez napora, da debelost ni bolezen in da diete delujejo. Shujševalne diete namreč na dolgi rok ne delujejo.

Delujejo takrat, ko se jih človek drži, potem pa se - če ne naredi tudi drugih sprememb v življenju - izjemno pogosto človek ponovno zredi. Zato se mnogi leta in leta, celo desetletja vrtijo v začaranem krogu večnih diet. Prav zloraba diet, ki obljubljajo čudežne učinke, pa vodi celo v motnje hranjenja.

Poglejmo nekaj najbolj priljubljenih diet v Sloveniji: t.i. ketogene diete temeljijo na visokem vnosu maščob in beljakovin - najbolj znana je Atkinsonova dieta. Dr. Nada Rotovnik Kozjek pravi: "To je zdravstveno nevarna dieta, če ne vemo, zakaj jo počnemo. Za bolnike je tvegana, za zdrave ljudi pa je vprašljiva, ker vsebuje veliko nasičenih maščobnih kislin." Tudi izjemno modna brezglutenska dieta je sporna in lahko vodi do prenizkega vnosa vlaknin. Gluten je škodljiv le za tiste, ki imajo celiakijo ali potrjeno netoleranco na gluten. A brezglutenska dieta je modna, industrija brezglutenske prehrane pa zato močno v porastu, tistim, ki se brezglavo in brez razloga izogibajo glutenu, pa lahko poleg prenizkega vnosa vlaknin povzroči tudi prenizek vnos vitaminov in drugih mikrohranil. Modne so tudi ločevalne diete - 90-dnevna dieta, pa Montignacova dieta ... pri katerih ogljikovih hidratov in beljakovin nikoli ne smemo mešati. Za te diete strokovnjaki pravijo: so neprimerne za hujšanje. Mit je tudi tako imenovana paleo dieta.



Kako torej varno, odgovorno in zdravo shujšati, če seveda hujšanje potrebujemo? O tem jutri v rubriki 24UR Inšpektor. Poleg tega so tu še razni praški za hujšanje, tablete, pa tako imenovani fat-burnerji ... kakšna je resnica o njih? Kaj vsebujejo? Tudi o tem jutri v 24UR Inšpektor v oddaji 24UR.