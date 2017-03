Respiratornih obolenj je manj, a virusi se še niso poslovili

Sezona respiratornih virusov kljub toplejšemu vremenu še traja, saj običajno ti virusi vztrajajo lahko do maja. V Slovenskem zdravniškem društvu zato pozivajo k stalnemu izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje okužb.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, statistični podatki kažejo, da je okužb z respiratornimi virusi manj kot v februarju, vendar je še vedno treba izvajati preventivne ukrepe.

Bolezni, ki jih povzročajo respiratorni virusi, kot so med drugim virus influence, respiratorni sincicijski virus in rinovirusi, se v zmernem podnebnem pasu najpogosteje pojavljajo v zimskih mesecih. Več primerov bolezni se pojavi že v pozni jeseni, obsežnejše širjenje virusov pa lahko traja od dva do pet mesecev. Največ okužb je tako od novembra ali decembra pa do aprila ali celo maja.

Otroci zbolijo večkrat

Otroci med prvim in tretjim letom starosti lahko za virusno okužbo dihal zbolijo tudi do desetkrat letno, predvsem to velja za tiste, ki so zgodaj vključeni v vrtec. Ker so te okužbe pogostejše v zimskih mesecih, vsaka pa lahko traja tudi po dva ali tri tedne, je videti kot da je otrok neprekinjeno bolan od jeseni do pomladi. Za odrasle in večino zdravih otrok okužbe z respiratornimi virusi ne predstavljajo večjega problema, saj prehlad večina preboli brez posledic.

Virusov in njihovih mutacij, ki povzročajo prehladna obolenja, je izjemno veliko. Virusi se spreminjajo, nastajajo vedno novi in krožijo med populacijo. Prav tako je zmotno splošno razširjeno mnenje, da ozdravljena okužba z respiratornimi virusi zagotavlja imunost do konca sezone. Lahko se celo zgodi, da človek v eni sezoni večkrat zboli celo zaradi okužbe z enakim virusom.

Po besedah specialistke pediatrije Helene Mole lahko sami bistveno pripomoremo pri preprečevanju širjenja okužb. Po njenih besedah gre za zelo preproste ukrepe, kot so redno umivanje rok s toplo vodo in milom, izogibanje stikom z ljudmi, ki kašljajo in kihajo, zdrava in uravnotežena prehrana z veliko sadja in zelenjave, redno zračenje prostorov in gibanje na svežem zraku. Vse to pomaga preprečevati širjenje okužb, zdrav način življenja pa hkrati pomaga krepiti imunski sistem, je še pojasnila pediatrinja.