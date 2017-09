Oktober z roza pentljo: Za rakom dojk umre letno 400 žensk in pet moških

Rožnati oktober je mesec osveščanja o raku dojk. Europa Donna Slovenija, slovenskem združenju za boj proti raku dojk, že tradicionalno pripravlja številne aktivnosti, s katerimi obeležujejo rožnati oktober in osveščajo slovensko javnost o raku dojk. Letos so v središče oktobrskih aktivnosti postavili kakovost življenja po zdravljenju.

Vsako leto za rakom dojk zboli 1300 žensk in okoli 10 moških, umre pa 400 žensk in pet moških.

Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, vendar pa se v dolgotrajnem zdravljenju te kronične nenalezljive bolezni pojavljajo mnoge vrzeli, ki jih javno zdravstvo v Sloveniji žal ne pokriva v celoti.

V Sloveniji za rakom dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, vsako leto zboli 1300 žensk in okoli deset moških, letno pa za rakom dojk umre skoraj 400 žensk in pet moških. To niso samo številke, to so resnične ženske, mame, žene, hčere, babice, sestre, najboljše prijateljice in sodelavke, ki imajo pomembno vlogo v družbi, opozarjajo v Europi Donni Slovenije.

Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zdravljenje je bolj uspešno in lahko tudi manj obsežno (tako lokalno kot sistemsko). Letos so tako v središče aktivnosti postavili kakovost življenja po zdravljenju.

V dolgotrajnem zdravljenju te kronične nenalezljive bolezni se pojavljajo mnoge vrzeli, ki jih javno zdravstvo v Sloveniji žal ne pokriva v celoti. "Pri svojem vsakdanjem delu ne moremo mimo stisk, ki jih bolezen prinaša, in potrebe bolnic in njihovih svojcev po psihosocialni podpori v času zdravljenja in po njem. S tem namenom začenjamo s projektom ROZA - razvojni program za opolnomočenje in zdravo aktivacijo žensk z izkušnjo raka dojk in rodil," pravijo v Europi Donni.

"Z letošnjimi humanitarnimi dogodki v okviru rožnatega oktobra zbiramo del sredstev za nakup naprave DXA za Onkološki inštitut v Ljubljani, s katero merijo sestavo telesnih tkiv pri ženskah, ki so na hormonskem zdravljenju po raku dojk ali rakih rodil, in za katere se ve, da vplivajo na strukturo nekaterih tkiv, tudi na kostnino," so dodali ob bližajočem se roza oktobru.

Raj dojke je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. (Foto: iStock)

Branko Zakotnik, vodja državnega programa za obvladovanje raka je predstavil nekaj statističnih podatkov: "Z novimi dognanji na področju diagnostike in zdravljenja to bolezen že zelo uspešno obvladujemo, saj je konec 80. let do pet let po diagnozi umrlo kar 40 odstotkov bolnic, v zadnjem obdobju (2010-2014) pa le 13,5 odstotkov. Seveda tudi ta številka ni sprejemljiva in nova odkritja napovedujejo, da se bo v bodoče močno zmanjševala."

Rak dojke je bil do pred kratkim v strmem porastu, v zadnjih letih pa število novo odkritih ne raste več. Čas bo pokazal, če bo število pričelo upadati, na to nedvomno lahko vpliva zdrav način življenja. Branko Zakotnik

Spregovoril je tudi o pomembnem mestu, ki ga področje raka dojk zavzema v Državnem programu za obvladovanje raka 2017-2021: "V Sloveniji imajo bolnice z rakom dojk dostop do vsega sodobnega zdravljenja in lahko v veliki meri sodelujejo tudi v mednarodnih kliničnih raziskavah. Tako imajo tudi dostop do zdravljenj, ki še niso registrirana. Vse to se nedvomno in jasno kaže v visoki uvrstitvi Slovenije po preživetju v evropskem prostoru glede na zadnje objavljene podatke OECD - Health at a Glance 2016. Ne glede na to, pa je še precej prostora za izboljšanje."

Nada Rotovnik Kozjek, vodja ambulante za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, pa se je dotaknila problematike, ki pomembno vpliva na kakovost življenja bolnic med in po hormonskem zdravljenju: "Sestava telesa se spreminja tekom življenja, s staranjem izgubljamo pusto ali funkcionalno telesno maso. Pretirana izguba funkcionalne mase ključno pripomore k razvoju krhkosti pri starostnikih. Tudi bolnice z rakom dojk zaradi številnih dejavnikov izgubljajo funkcionalno maso ter kopičijo maščobno in vodno maso."

Rotovnik Kozjekova je ob tem dodala: "Ker izguba funkcionalne mase vpliva na uspešen potek zdravljenja in kvaliteto življenja bolnic z rakom je strokovno spremljanje sestave telesa lahko dodaten pozitiven dejavnik za bolj optimalno zdravljenje in spremljanje bolnic z rakom dojke."

Med roza oktobrom bodo po Sloveniji potekale številne aktivnosti. (Foto: iStock)

Z smsom pomagate v boju proti raku dojk

V Europi Donni v rožnatem oktobru že tradicionalno pripravljajo številne aktivnosti, s katerimi želijo opozoriti na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni. Letos bodo v okviru humanitarnih dogodkov zbirali sredstva za Onkološki inštitut v Ljubljani za pomoč ob nakupu naprave za merjenje kostne gostote ter mišične in maščobne sestave telesa - DXA.

Nova predsednica združenja Tanja Španić je predstavila tudi druge letošnje aktivnosti Europe Donne, ki jih pripravljajo v okviru rožnatega oktobra. S 1. oktobrom začenjajo z sms akcijo, s katero lahko uporabniki s poslanim sms sporočilo s ključno besedo POGUMNA ali POGUMNA5 na številko 1919 in prispevajo en ali pet evrov za združenje Europa Donna, ki bo z zbranimi sredstvi nadaljevalo osveščanje o raku dojk in drugih ženskih rakih.

Predsednica je zaključila z mislijo: "Kljub temu, da Europa Donna v Sloveniji prav letos obeležuje že 20 let osveščanja slovenske javnosti o raku dojk, naša naloga še ni končana. Tudi v letošnjem rožnatem oktobru bodo opozarjali na pomen zdrave prehrane, ustrezne telesne aktivnosti, pozitivne naravnanosti in rednega mesečnega samopregledovanja."