S patentirano slovensko učinkovino Belinal® nad povišano vrednost krvnega sladkorja

Diabetes tipa 2 je posledica nezdravega življenjskega sloga. Razlog za polovico amputacij nog v razvitem svetu je diabetes. Bolniki z diabetesom tipa 2 imajo močno povečano tveganje za srčni infarkt, pri moških vseh starostnih skupin pa je glavni vzrok za impotenco.

Sedem odstotkov odrasle populacije trpi za posledicami sladkorne bolezni

Metabolni sindrom je opozorilni znak pred sladkorno boleznijo

Stalen presežek sladkorja v krvi povzroči, da je oseba nenehno utrujena in izčrpana. Telo višek sladkorja v krvnem obtoku pretvori v maščobo. To povzroči pridobivanje telesne teže in nabiranje maščobnih oblog predvsem na predelu trebuha. Ko je vedno več celic odpornih na hormon inzulin, le-te ne morejo sprejeti glukoze. Inzulin zato glukozo pelje v jetra, kjer se pretvori v maščobo in se odlaga na različne dele telesa. Skupino dejavnikov, ki kažejo na motnjo presnove imenujemo metabolni sindrom. Sestavljajo jih: odpornost na inzulin, visok krvni tlak, visoka vrednost trigliceridov v krvi ter odvečna maščoba okoli pasu. Metabolni sindrom ima že petina svetovnega prebivalstva.

Ljudje s trebušno debelostjo ali debelostjo v obliki jabolka pogosteje obolevajo za srčno-žilnimi boleznimi. Presnovki okoli pasu nakopičenih maščobnih celic povečujejo tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2.

Povišane vrednosti krvnega sladkorja vodijo v kronične bolezni

Povišane vrednosti krvnega sladkorja so glavni povzročitelj degenerativnih bolezni, saj povzročajo vnetne procese v telesu. Povišan krvni sladkor slabo vpliva na oči, ledvica, možgane, ožilje in pospešuje staranje telesa. Kakšna je vloga inzulina? Inzulin je glavni hormon, ki ga izloča trebušna slinavka in uravnava naš metabolizem.

Približno pol ure po obroku, krvni sladkor močno naraste. Trebušna slinavka prične takoj izločati v kri hormon inzulin, ki deluje kot »ključ«, ki odpira celice, da lahko sprejmejo glukozo. Največji porabnik glukoze so mišične celice. Inzulinska odpornost pomeni, da je trebušna slinavka preobremenjena. Vprašanje časa je, kdaj se beta celice, ki proizvajajo inzulin izčrpajo in krvni sladkor kronično naraste. Težave s krvnim sladkorjem preidejo v resno kronično bolezen diabetes tipa 2.

Bolezenski znaki, ki kažejo na povišan sladkor v krvi?

Najpogostejši znaki trajnega presežka glukoze v krvi so utrujenost, izčrpanost, žeja, srbeča koža ter pogoste okužbe z glivicami. Znak za neurejen krvni sladkor je tudi debelost.

Zniževanje krvnega sladkorja je pomemben del zdravja vsakega človeka, saj povišan krvni sladkor sproža vnetne procese v telesu in poškoduje telesna tkiva. Trajno povišane vrednosti glukoze v krvi so namreč glavni povzročitelj diabetesa tipa 2.

Belinal® - patentirana učinkovina, ki znižuje glikemični indeks

Belinal® je patentirana slovenska učinkovina iz vej bele jelke, ki močno zniža glikemični indeks obroka z ogljikovimi hidrati in prispeva k znižanju porasta glukoze. Rezultati klinične raziskave, pri kateri so sodelovali znanstveniki Fakultete za farmacijo v Ljubljani, Medicinske fakultete v Mariboru in UKC Maribor, so bili nedavno objavljeni v ugledni znanstveni reviji »Pharmazie«.

Belinal® se nahaja v prehranskem dodatku Belinal® gluco, ki zavira razgradnjo ogljikovih hidratov ter posledično zmanjšuje porast glukoze v krvi. Zaradi svoje bogate polifenolne sestave varuje celice pred poškodbami prostih radikalov, ki jih povzroča povišan krvni sladkor. Dodatek vsebuje mineral krom v trivalentni obliki, ki je ključen, da receptorji celic »prepoznajo inzulin« Po 35. letu ima večina ljudi premajhne zaloge kroma v celicah, kar pomeni, da celice ne sprejemajo glukoze in postanejo odporne na inzulin.

Vabimo vas, da se priključite raziskavi »Študija vpliva pripravka Belinal® gluco na splošno počutje in urejenost krvnega sladkorja na tešče pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2.« Raziskava poteka v izbranih lekarnah v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo v Ljubljani.

Belinal® gluco zavira razgradnjo ogljikovih hidratov ter posledično zmanjšuje porast glukoze v krvi, prav tako prispeva k boljšemu privzemu glukoze v celice.

Najpomembnejše kar lahko naredite za svoje zdravje je, da znižate krvni sladkor

Zelo pomemben je zdrav načina življenja. Prehrana naj vsebuje čimmanj enostavnih sladkorjev, »prepovedane« so sladke pijače. Bodite aktivni in pojdite v naravo, da bodo mišice porabile krvni sladkor. Izogibajte se stresu in dovolj spite. Belinal® gluco priporočajo strokovnjaki, zato ga tudi vi vključite v svojo prehrano. Na voljo je v lekarnah, specializiranih trgovinah in na www.belinal.com. Za ugodnosti kliknite tukaj.

