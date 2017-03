'有疼 痛的地方吗' ali 'Vas kje boli?'

Nov večjezični priročnik za lažje sporazumevanje med zdravstvenimi delavci in bolniki, ki ne govorijo slovensko, vsebuje skoraj 250 strani gradiva in je razdeljenih v štiri knjižice. (Foto: Ministrstvo za notranje zadeve)

Na Zdravniški zbornici Slovenije so danes predstavili nov večjezični priročnik za lažje sporazumevanje med zdravstvenimi delavci in bolniki, ki ne govorijo slovensko. Skoraj 250 strani gradiva je razdeljenih v štiri knjižice, od katerih vsaka obsega besedilo v slovenskem jeziku ter besedilo v enem ali dveh tujih jezikih.

Priročnik je nastal v okviru projekta pomoči pri vključevanju tujcev v slovensko družbo in ga je sofinanciralo ministrstvo za notranje zadeve. Kot je pojasnil predstavnik ministrstva Igor Cetina, je gradivo pripravljeno v slovensko-angleško-francoski, slovensko-rusko-kitajski, slovensko-arabsko-farsi in slovensko-albanski različici. Natisnjeno je v nakladi 250 izvodov in je dostopno tudi na spletu, in sicer na tej povezavi.

Priročnik je sicer namenjen sporazumevanju pri manj zapletenih zdravstveni težavah, še posebej pri zdravljenju na primarni ravni. (Foto: Ministrstvo za notranje zadeve)

Pri pripravi priročnika, ki je namenjen predvsem zdravstvenim delavcem, pa tudi bolnikom, so sodelovali filozofska, medicinska in zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni inštitut za javno zdravje in zdravniška zbornica. Priročnik je po besedah Vesne Homar z medicinske fakultete namenjen sporazumevanju pri manj zapletenih zdravstveni težavah, še posebej pri zdravljenju na primarni ravni.

Gradivo ponuja najpogostejša vprašanja in odgovore pri običajnem poteku zdravstvene obravnave, je pojasnila Uršula Lipovec Čebron s filozofske fakultete. Dodani so piktogrami oz. poenostavljene slike za bolnike, ki imajo težave z branjem. Del besedila je tudi osnovna informacija o zdravstvenih pravicah. Avtorji gradiva so si prizadevali za čim bolj strokoven jezik, ki pa je dovolj razumljiv uporabniku.

Nastanku priročnika so botrovali pogosti jezikovni in kulturni nesporazumi med zdravstvenimi delavci in bolniki, ki niso govorili istega jezika. Poleg slabše dostopnosti storitev je bila po besedah Erike Zelko z medicinske fakultete posledica tudi manj kakovostna obravnava, ki lahko ogrozi varnost bolnikov in zbuja občutek nezadovoljstva pri vseh vpletenih.

Prevode in jezikovne preglede je opravilo 21 strokovnjakov iz Slovenije in tujine. Pri prevajanju v posamezni jezik sta po besedah Nike Kocijančič Pokorn s filozofske fakultete sodelovala tudi zdravnik in bolnik, za katerega je to materni jezik. V želji izdelati čim bolj uporabno gradivo so izvedli anketo, ki je zajela skoraj 600 oseb.

Priročnik bo lahko po besedah Marije Milavec Kapun z zdravstvene fakultete v pomoč pri obravnavi turistov, beguncev, delovnih migrantov in tujih študentov. Po dosedanjih izkušnjah se je kot največja jezikovna ovira izkazala albanščina. Vendarle pa priročnik ne more v celoti nadomestiti tolmača ali kulturnega mediatorja.

Izdajo priročnika spremljajo brezplačna usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki se bodo zvrstila v prihodnjih mesecih po različnih krajih, prvo pa poteka danes na zdravniški zbornici v Ljubljani.