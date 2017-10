Še en dokaz, da morate dan začeti z zdravim zajtrkom

Redno uživanje zajtrka zmanjša možnosti za razvoj nekaterih bolezni. (Foto: Thinkstock)

Da je zajtrk za človeka najpomembnejši obrok dneva, znanstveniki in zdravniki ugotavljajo že dlje časa. V novi raziskavi, ki je bila objavljena v reviji ameriške univerze za kardiologijo, pa so to modrost še enkrat potrdili.

Gre za prvo študijo, v kateri so znanstveniki ocenjevali povezavo med tem, kakšen vpliv ima vsakodnevno uživanje zajtrka na začetne stopnje razvoja ateroskleroze. To je počasi napredujoč proces kopičenja holesterola iz krvi v stenah žil odvodnic. Lahko povzroči zožanje žil ali celo njihovo zamašitev. Razvije se kjerkoli v telesu, najbolj pogosta pa je v koronarnih žilah okoli srca.

Kot je za Science Daily povedal avtor raziskave Valentin Fuster, ljudje, pri katerih zajtrk ni eden izmed dnevnih obrokov, na splošno živijo bolj nezdravo: "Z raziskavo smo dokazali, da gre za slabo navado ljudi, ki pa jo z malo truda lahko spremenijo in s tem zmanjšajo tveganje za srčne bolezni."

Redno uživanje zajtrka ima pozitivne učinke na zdravje. Dokazano je, da ljudje, ki redno uživajo zajtrk hitreje izgubijo kilograme, kot pa tisti, ki ga izpustijo. So na splošno bolj zdravi, manj izpostavljeni srčnim obolenjem in imajo več energije. Poleg tega prvi obrok dneva zmanjša tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 in okrepi spomin.

V raziskavi je sodelovalo 4.000 žensk in moških, med 40 in 54 letom, ki živijo v Španiji. Na podlagi podatkov o njihovih prehranjevalnih navadah in količini kalorij, ki jih zaužijejo v jutranjem obroku, so jih razdelili v tri skupine; na tiste, ki z zajtrkom zaužijejo manj kot pet odstotkov od dnevnega vnosa energije. Ti zjutraj namesto visoko hranilnega zajtrka, ki naj bi vseboval zdrave maščobe in sadje, popijejo le kavo, sok ali kakšno drugo pijačo.

Druga skupina so bili tisti, ki zaužijejo nizko energijski zajtrk, ki jim zagotovi med pet in 20 odstotkov energije. V tretji skupini pa z zdravim zajtrkom sodelujoči pridobijo več kot 20 odstotkov dnevnega vnosa energije. Pri drugi in tretji skupini so znanstveniki po pridobljenih podatkih ocenili večje tveganje za razvoj ateroskleroze, visok krvni pritisk in druga srčna obolenja.

Med vsemi sodelujočih je bilo tri odstotke takih, pri katerih v jutranji rutini ni prostora za zajtrk, 69 odstotkov takih, ki zajtrk uživajo, vendar je ta nizko energijski. 28 odstotkov sodelujočih pa si vsako jutro pripravi zdrav in hranljiv zajtrk.

Poleg tega, da redno uživanje zdravega zajtrka zmanjša možnosti za razvoj nekaterih bolezni, zjutraj spodbudi naš metabolizem in nas napolni z energijo, ki jo potrebujemo vse tja do kosila.