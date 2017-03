Se sploh zavedamo, kako nevarno je lahko običajno sedenje? Povzroča lahko bolezni srca in ožilja in tudi raka

Sedimo vedno več in tudi nepravilno. Ogroženi naj bi bili že otroci v šoli, večina stolov namreč sploh ni primernih, in tudi sedenja je preveč. Predolgo sedenje lahko povzroča tudi bolezni srca in ožilja in tudi raka, predvsem črevesnega, pri ženskah še druge vrste. In kakšni vse so načini, da preprečimo škodljive posledice sedenja?