Sedaj je lahko vaša tetovaža vedno videti kot NOVA!

"Lux Factor Tattoo Nano Shock ni samo nekaj, kar vidiš tu in tam na instagramu, facebooku ... mazilo za nego tetovaž Lux-Factor dejansko deluje! Preizkušeno! Uporabljam ga, odkar sem se med prazniki odpravil na morje, tatuji so bolj vidni, in kar je v tem trenutku, ko prihajajo še bolj sončni dnevi, najbolj pomembno, ščiti pred škodljivimi UV žarki. Tako barve ne zbledijo, krema pa je še 100 % naravna. Priporočam vsakomur, ki ne ve, kaj bi si 'mazal' na tetovaže po tem, ko se zacelijo. Aja ... pa še 'ful dobro' diši!"

Zakaj uporabljati mazilo Tattoo Nano Shock?

Vsaka tetovaža ima za posameznika poseben pomen in je na začetku, če gre seveda vse po sreči, lepa in sijoča. A ob neustrezni negi počasi začenja bledeti in po nekaj letih je videti vse prej kot takšna, kot bi si želeli. Jasne linije postanejo zabrisane, barve manj poudarjene, koža pa bolj suha in zgubana. Da se kaj takega ne bi zgodilo in bi tetovaža vedno ostala sijoča in lepo poudarjena, je potrebno predel s tetovirano kožo pravilno negovati in prav to boste storili z redno uporabo mazila Tattoo Nano Shock, ki tetovirano kožo optimalno vlaži in preprečuje izsušitev, odstrani odmrle kožne celice, kožo ščiti pred škodljivimi sončnimi žarki in deluje antibakterijsko ter protivnetno.

Katere sestavine v Lux-Factorjevem mazilu poskrbijo za sijočo kožo?

Lux-Factorjevo profesionalno mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock odlikuje povsem nova patentirana formula za izdatno nego vseh tipov tetovirane kože. Sinergično delovanje visokokakovostnih sestavin zaščiti občutljivo in ranljivo področje kože ter skrbi za čiste linije in jasne barve. Revolucionaren antioksidant polidatin omogoča optimalno nego razdražene kože, saj uničuje proste radikale ter deluje protivnetno. Poleg tega je odličen pri preprečevanju zgubanega in povešenega kožnega tkiva. Dodatek vitamina E zagotavlja hranilno in nežno nego, ki varuje pred staranjem in poškodbami kože zaradi prostih radikalov. Karitejevo maslo regenerira kožne celice in deluje antibakterijsko ter tako preprečuje razvoj infekcij. Kožo mehča, vlaži in preprečuje izsušitev. Kakavovo maslo odlično vlaži, blaži vnetne reakcije in varuje kožo pred zunanjimi vplivi. Blagodejno vpliva na nastanek kolagena in elastina, kar dobrodejno vpliva na celjenje kožnih celic. Mandljevo olje ima visoko vsebnost vitaminov A, B1, B2, B6, ki pomirjajo kožo in blažijo vnetja, zmanjšujejo občutek razdraženosti in pospešujejo obnavljanje izsušene kože. Mazilo pa vsebuje tudi visok zaščitni faktor, ki tetovirano kožo varuje pred škodljivimi UVA/UVB žarki, ki povzročajo gubanje in staranje kože, pa tudi obledelost in nejasen videz linij.

Pred in po 2 tednih redne uporabe mazila Tattoo Nano Shock:

Zakaj navadne kreme niso primerne za nego tetovaž?

Če uporabljamo neprimerne izdelke za nego tetovirane kože, se lahko zgodi, da tetovaža zbledi in izgubi jasnost, linije so videti razlite in zamegljene, koža se lahko prekomerno lupi ali razpoka, prav tako pa lahko pride do vnetja zaradi bakterijske okužbe ali alergijske reakcije.

Mazilo za nego po tetoviranju mora kožo varovati in zdraviti – ne sme vsebovati nepotrebnih sestavin, ki še dodatno obremenijo predel kože, ki je pod stresom. Navadne vlažilne kreme lahko vsebujejo dišave, ki dodatno dražijo kožo in lahko povzročijo alergijske reakcije. Edinstvena kombinacija klinično testiranih učinkovin v mazilu Tattoo Nano Shock zanesljivo zagotavlja bolj žive barve in sijoč videz tetovaž, tako novih kot starejših, optimalen vlažilen in pomirjujoč učinek, visok zaščitni faktor pred UVA/UVB žarki, ki varuje kožo pred gubanjem in drugimi znaki poškodb in staranja.

Priporočilo strokovnjakov

Mazilo Tattoo Nano Shock pa priporoča tudi magistra farmacije Nina Šurbek Fošnarič, ki je za nas povedala: »Tetoviranje je vedno bolj priljubljeno in tetovaže na koži predstavljajo pravo umetnino. Vendar se moramo zavedati, da je to vsekakor stresen postopek za kožo. Zato ta predel kože zahteva posebno nego – potrebno je preprečiti izsušitev in ostale stranske učinke tetoviranja, ki se ob neustrezni negi hitro pojavijo. Le tako si lahko zagotovimo čudovito in negovano tetovažo, ki se s časom ne bo iznakazila in ostala boleč spomin.

Zato priporočam uporabo Lux-Factorjevega mazila Tattoo Nano Shock, saj je njegova patentirana formula klinično testirana in idealna za nego in vzdrževanje tetovaž. Dokazano je, da je mazilo primerno za vse tipe kože in da ne povzroča neželenih stranskih učinkov. Zagotavlja primerno zaščito pred UVA in UVB žarki, kar je sploh zelo pomembno pri obremenjeni koži, poleg tega pa mehča, vlaži in nahrani predel tetovirane kože. Zato vsekakor to mazilo priporočam vsakomur, ki se bo ali se je že tetoviral.«

Bi želeli tudi vi ustrezno zaščititi svojo tetovažo?

Prav zdaj lahko mazilo za nego tetovaž Lux-Factor Tattoo Nano Shock naročite po promocijski ceni s kar 50 % popustom, samo na Lux-Factor.com ali preko brezplačne telefonske številke 080 64 69.

30-dnevna garancija!

Ne zaupate nakupom prek spleta? Ni problema! Ker je blagovna znamka Lux-Factor tako prepričana v kakovost mazila Tattoo Nano Shock, vam v roku 30 dni od prejetja paketa celo vrnejo denar, v kolikor z izdelkom ne bi bili zadovoljni.

