Sončenje v solariju je mladoletnikom še posebej odsvetovano. Pa jih na to opozorijo?

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so ugotovili, da le malo več kot polovica mladih ve, da je zanje solarij odsvetovan.



Tina Kristan, novinarka rubrike 24UR Inšpektor, ki bo na sporedu nocoj v oddaji 24UR, je šla s skrito kamero v naključno izbrane solarije. V štirih od petih so ji predlagali več minut sončenja, kot je za njen tip kože še primerno. Povedala je tudi, da bi rada v solarij prišla tudi njena mladoletna sestra ... Kako so se obnašali v tem primeru?

V pravilniku, ki velja za solarije, sicer ni izrecno zapisano, da mora osebje tudi ustno povedati, da je za mladoletne uporaba odsvetovana. Od petih solarijev so v dveh povedali, da je za mladoletne uporaba odsvetovana, a so dali vedeti, da to ni nič takšnega, v dveh tega, da je odsvetovano, niso niti omenili, v enem so rekli, da za 17-letnico pač ni problem, saj da je spodnja meja za uporabo 16 let (kar ne drži).