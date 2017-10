Skrivnost, ki smo jo našli v globinah morja

Divinitá - rjave morske alge, ki večinoma rastejo v mrzlih vodah severne poloble, so velika in raznolika skupina morskih alg. Nekatere oblike rjavih morskih alg kot je kelp (Ascophyllum nodosum), so hranljivi, tradicionalni vir hrane in so na voljo tudi v dopolnilni obliki. Rjava morska alga je polna različnih hranil, je odličen vir organskega joda in je bogat vir več kot 50 mineralov (železa, kalcija, kalija,magnezija, različen spekter vitamina B, vlaknin itd. ).

Vlaknine v rjavi morski algi spodbujajo prebavno zdravje, medtem ko preprečujejo zaprtje. Rjave morske alge izboljšajo imunski sistem, strukturo las in nohtov ter spodbujajo rast, razstrupljajo telo, pomagajo zmanjšati visok krvni sladkor in ravni holesterola.

Odprta celična struktura rjavih morskih alg je osnovna sestavina izdelka Divinitá, ki deluje kot prebiotik, kar pomeni, da ustvarja primerno okolje za rast in razvoj koristnih črevesnih mikroorganizmov, spodbuja njihovo razmnoževanje, oziroma je njihova hrana. Prebiotik telo razstruplja, sprosti vse elemente v sestavinah, ki jih telo potrebuje in aktivira naravni ciklus obnavljanja celic ter drugih naravnih procesov. Raven kisika v krvi se poveča, kar vodi do več energije in nemoteno delovanje organov. Uravnoteženost hranil, mikrobov in encimov, zagotavlja temelj za boljšo učinkovitost pretvarjanja beljakovin in drugih hranilnih snovi iz vsakodnevne prehrane.

ʺPrehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Shranjevati nedosegljivo otrokom.ʺ

Divinitá™ Original je prebiotično organsko in naravno prehransko dopolnilo na osnovi rjavih morskih alg (Ascophyllum Nodusum) in je edino prebiotično prehransko dopolnilo, ki vsebuje vse naravne minerale in hranilne snovi, vključno z redkimi elementi v sledovih, kot so zlato, platina in srebro – ki v sintetičnih ali ostalih naravnih prehranskih dodatkih preprosto niso prisotni.

Divinitá™ so priporočljive za vse ljudi vseh starosti, ki želijo delovanje svojega telesa obnoviti, okrepiti in negovati, povečati energetsko raven, imajo zdravstvene težave, so izčrpani ali okrevajo po operaciji.

Izdelek Divinitá Original lahko naročite na spletni strani www.divinita-global.com, na telefonski številki 030 320 000,elektronskem naslovu info@divinita-global.com ali v trgovinicah iz seznama na spletni strani.

Naročnik oglasa je Eko Gea.