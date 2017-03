Slovenci spimo premalo

Raziskave kažejo, da je Slovenija v svetovem merilu na predzadnjem mestu po količini spanja. In zakaj spimo premalo, medtem ko Argentinci spijo najdlje? Raziskovalci so od 2006 do 2012 beležili, kdaj so uporabniki interneta po svetu aktivno priključeni na internet in kdaj zvečer izključijo svoje naprave. Na podlagi tega so v 112 državah sveta merili dolžino spanca.