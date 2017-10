Slovenci sprašujejo: Zakaj konoplja?

Prejšnji vikend smo se udeležili 1. konopljinega sejma v Sloveniji Konoplja&Zdravje, ki je potekal v sklopu sejma Nega-zdravje na Gospodarskem razstavišču. Odziv ljudi vseh starostnih skupin je bil zelo pozitiven, opazili smo tudi, da je predsodkov o konoplji in njeni uporabi čedalje manj. Zanimanje za CBD produkte so pokazali tisti z malo več predznanja kot tudi tisti, ki so do nas prišli z enim samim vprašanjem: ˝Kaj je to CBD?˝. Na podlagi tega smo se odločili še enkrat odgovoriti na najpogosteje zastavljena vprašanja.

1. Kaj točno je CBD?

CBD oziroma kanabidiol je poleg bolj znanega THC-ja najbolj znana spojina, ki jo najdemo v konoplji. Glavna razlika med njima pa je, da CBD ni psihoaktiven, ampak morebitne negativne učinke THC-ja celo nevtralizira. Za nameček deluje tudi protivnetno, nevroprotektivno in analgetično.

2. Če CBD ni psihoaktiven, je potem njegova uporaba legalna?

Tako je. Uporaba CBD-ja je popolnoma legalna, zato je vsaka skrb, da z njegovo uporabo kršimo zakon, popolnoma odveč.

3. Ali lahko test za nedovoljene droge pokaže pozitivne rezultate, če uživam CBD?

Če določen izdelek vsebuje le CBD in ne tudi THC-ja, oziroma slednjega do zakonsko najvišje predpisane meje 0,2 %, potem test za droge prav gotovo ne bo pozitiven. V izjemnih primerih pa obstaja zelo majhna možnost, da pride do tega, in sicer, če je velikost odmerka CBD-ja zelo visoka; kadar je denimo odmerek CBD-ja višji od standardno predpisanega odmerka, torej če je višji od 1000 mg na dan, je s tem uporabnik izpostavljen okoli 3 mg THC-ja, kar bo zaznal tudi test za prepovedane substance.

4. Zakaj se uporablja CBD?

CBD se uporablja za lajšanje vrste različnih bolezenskih stanj, vse od epilepsije, bolečin in okvar živcev, kožnih težav, vnetij ter napetosti v mišicah. Spodbuja tudi hitrejše obnavljanje celic in celjenje ran ter pospešuje prekrvavitev. Ker zmanjšuje oksidativni stres, pa pomaga tudi pri duševnih boleznih kot sta anksioza in depresija.

5. Na kakšne načine se uporablja CBD?

Trenutno je najbolj razširjeno uživanje CBD-ja v obliki olja ali smole, vedno bolj v porastu pa je tudi uporaba CBD kristalov. Lahko se ga uživa oralno – uporabnik lahko CBD kapljice glede na priporočen odmerek enkrat do večkrat dnevno kapne pod jezik. Dodajamo ga lahko tudi k različnim jedem; vedno bolj so denimo priljubljeni smutiji, lahko pa kapljice dodamo tudi v maso med peko slaščic, s čimer se njihov okus dobro zakrije. Nekateri pa bolj prisegajo na uparjevanje CBD-ja, saj se na ta način prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok, kar ima takojšnji terapevtski učinek, obenem pa se njegovi učinki ne izničijo v tolikšni meri kot med oralnim uživanjem.

6. Kakšen odmerek CBD-ja lahko uživam?

Po izkušnjah naših uporabnikov je način "postopnega stopnjevanja" pri odmerjanju CBD-ja najbolj učinkovit, saj enak odmerek ne ustreza vsem ljudem, ampak se razlikuje od posameznika do posameznika. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na to, kakšna količina CBD-ja in v kakšni obliki bo komu ustrezala, so posameznikova velikost telesa, njegova presnova in zdravstvene težave. Glavni napotek, ki ga je potrebno upoštevati pred uporabo CBD-ja, je, da je vedno potrebno pričeti z najmanjšim priporočenim odmerkom, ki ga lahko nato povečujemo glede na želene rezultate. To seveda zahteva nekaj potrpežljivosti, a končni rezultati so vredni čakanja. V primeru nosečnosti ali težjih bolezenskih stanj je priporočeno, da se pred uporabo CBD-ja posvetujte z osebnim zdravnikom.

7. Kakšne so izkušnje uporabnikov CBD-ja?

Zaupa nam že veliko zadovoljnih uporabnikov, ki pričajo o tem, kako jim je CBD spremenil življenje.

Več o izkušnjah naših uporabnikov si lahko preberete TUKAJ >>

8. Na koga se lahko obrnem z dodatnimi vprašanji?

9. Ali lahko CBD izdelke kupim prek spleta?

