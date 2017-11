PRENOS V ŽIVO: Slovenski raziskovalci odkrili nov gen za prezgodnje staranje: povod za raziskavo smrt dojenčka z genetsko boleznijo

Ekipa slovenskih znanstvenikov in raziskovalcev je odkrila nov gen za prezgodnje staranje. (Foto: iStock)

Skupina slovenskih znanstvenikov in raziskovalcev Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je vodila mednarodno genetsko raziskavo, ki je izjemnega pomena. Naši raziskovalci so namreč odkrili nov gen za prezgodnje staranje.

Izsledke raziskave so objavili v ugledni tuji strokovni reviji American Journal of Human Genetics. V študiji je poleg slovenskih znanstvenikov in raziskovalcev sodelovalo še 12 strokovnjakov iz drugih držav.

Odkritje novega gena je pomemben dosežek na področju medicine. S pomočjo tega bodo znanstveniki lažje razumeli staranje in omogočili uspešno diagnosticiranje. Genetiki bodo namreč na osnovi tega odkritja lažje prepoznavali redke bolezni. "Vsaka povezava med genetsko spremembo in razvojnimi nepravilnostmi je korak naprej k prepoznavanju, preprečevanju oziroma uspešnejšemu zdravljenju," so sporočili iz UKC Ljubljana.

Raziskavo sprožila smrt dečka z genetsko boleznijo

"Povod za raziskavo je bilo rojstvo Tiborja. Rodil se je premajhen in prezgodaj, na obrazu pa je imel nekaj gubic. Nepravilnosti so bile tudi pri razvoju kosti," je pojasnila Karin Writzl s Kliničnega inštituta za genetiko UKC Ljubljana. Deček, ki je imel genetsko bolezen progerio, je umrl pri šestih mesecih.

Kot eni prvih v Evropi so v raziskavi uporabili posebno tehnologijo za sekvenciranje zaporedja genov. V raziskavi so primerjali gene mame, očeta in malega Tiborja. S tem so skušali odkriti, kje prihaja do odstopanj.

Nato so poiskali še druge bolnike z isto boleznijo po svetu in prosili za podatke o njihovem genetskem zapisu. Spremembe, ki so jih odkrili pri bolniku iz Francije so primerjali s Tiborjevimi geni. Od treh milijard črk je imel isto spremembo v eni črki. Da so našli gen, so potrdili, ko so primerjali še podatke bolnikov iz Španije in Italije, in so se tudi tukaj spremembe ujemale, je pojasnil Aleš Maver s Kliničnega inštituta za genetiko UKC Ljubljana.

"Ta preboj bi lahko primerjali s tem, ko odkrijejo nov planet," je dejal Borut Peterlin, predstojnik Kliničnega inštituta za genetiko UKC Ljubljana. "Ta uspeh ni nastal naključno, ampak je njegovo odkritje omogočila inovacija, ki smo jo naredili v slovenskem zdravstvenem sistemu," je poudaril. Slovenija ja namreč ena prvih v Evropi, ki uporablja to tehnologijo sekvenciranja v zdravstvene namene.