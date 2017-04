Sodišče v prvi takšni sodbi pritrdilo, da je mobilni telefon kriv za tumor in Italijanu prisodilo odškodnino

Prvič na svetu je sodišče priznalo povezavo med neprimerno uporabo mobilnega telefona in tumorjem na možganih. (Foto: Thinkstock)

Italijansko sodišče v kraju Ivrea na severozahodu države je v razsodbi 11. aprila, ki so jo objavili šele v četrtek, potrdilo povezavo med uporabo mobilnega telefona in tumorjem. Sodišče je razsodilo v prid tožniku, ki je dobil benigni tumor na možganih in mu priznalo pravico do mesečne odškodnine. Na razsodbo sodišča je še mogoča pritožba.