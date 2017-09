Spolno življenje po porodu: dojenje ni zanesljiva kontracepcija

26. september obeležujemo kot svetovni dan kontracepcije in na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) letos največ pozornosti namenjajo uporabi kontracepcije po porodu. Nova nosečnost v obdobju, ko dojenček še ne dopolni enega leta, v Sloveniji preseneti marsikatero žensko.

Opredelitev dojenja kot zanesljive kontracepcijske metode drži le pod strogimi pogoji. (Foto: Thinkstock)

Prepričanje, da doječa mati ne more zanositi, je pravzaprav mit. Plodnost se v času dojenja zmanjša, a kljub temu lahko pride do ovulacije in zanositve, opozarja Zalka Drglin iz NIJZ. Po teoretičnih podatkih Ginekološke klinike UKC Ljubljana, v Sloveniji dva odstotka žensk zanosi v šestih mesecih po predhodnem rojstvu. Nacionalni podatki pa kažejo, da vsaka peta mamica ponovno zanosi prej kot v dveh letih.

Zdravnica Bojana Pinter z Ginekološke klinike UKC Ljubljana je izpostavila, kako zelo pomembno je dojenje otroka za njegovo rast in razvoj. A poudarja, da opredelitev dojenja kot zanesljive kontracepcijske metode drži le pod strogimi pogoji, in sicer v prvih šestih mesecih po porodu, če ženska nima menstruacije in če doji na vsaj štiri ure podnevi in na šest ur ponoči.

Pogovorite se o kontracepcijskih metodah ter preprečevanju nenačrtovane nosečnosti. (Foto: Thinkstock)

Koliko let ’premora’ je dobro imeti?

Zdravstveni strokovnjaki priporočajo, da med eno in drugo nosečnostjo mine vsaj od dve do pet let. Telo matere prej kot v dveh letih po predhodni nosečnosti ni pripravljeno na ponovno nosečnost, v primeru carskega reza pa se to obdobje še podaljša. Če v tem času pride do zanositve, je ta pogosto nezaželena in umetno prekinjena.

Ob svetovnem dnevu kontracepcije strokovnjaki poudarjajo, kako zelo pomembna je učinkovita in varna kontracepcija, ki hkrati ne vpliva na dojenje ženske po porodu. Drglinova vsem novopečenim staršem svetuje, da se o spolnem življenju po porodu odločajo odgovorno in se pogovorijo o kontracepcijskih metodah ter preprečevanju nenačrtovane nosečnosti. Uporaba materničnega vložka ali progestogenske hormonske kontracepcije sta le dva izmed načinov, o katerih se lahko posvetujete s svojim ginekologom in najdete zase najustreznejšo obliko kontracepcije.