Slovenija še nima sistema obvladovanja starostne krhkosti in oslabljenosti

Število novih primerov kronično bolnih in skupno število vseh pacientov v Sloveniji rasteta. (Foto: Thinkstock)

Demografsko staranje predstavlja enega najresnejših izzivov, s katerim se sooča večina evropskih držav. Podpora aktivnemu in zdravemu staranju je zato pomembna tako za izboljšanje kvalitete življenja prebivalstva kot tudi za zmanjšanje pritiska na zdravstvene sisteme, so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

''Za mnoge starost prinaša odvisnost od drugih, starostno krhkost, oslabljenost in/ali kronične bolezni. Izziv družbi torej ni zgolj podaljševanje pričakovane življenjske dobe, ampak zdrava, čvrsta in samostojna starost. V Evropski skupnosti sta starostna krhkost in oslabljenost pogost in hkrati naraščajoč večdimenzionalni zdravstveni in socialni izziv, povezan z upadom telesnih, kognitivnih in funkcionalnih sposobnosti starajoče se populacije. Po podatkih raziskav naj bi bilo 10 odstotkov oseb, starih več kot 60 let in kar 25 odstotkov oseb, starih več kot 80 let krhkih. Starostna krhkost in oslabljenost veljata tudi za glavna dejavnika vpliva povečanja stroškov zdravljenja pri starejših,'' so navedli na NIJZ.

Število novih primerov kronično bolnih in skupno število vseh pacientov v Sloveniji rasteta. Mnogi bolniki imajo več kroničnih bolezni hkrati (so multimorbidni), narašča pa tudi število tistih, ki so odvisni od tuje pomoči in potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Preplet simptomov, krhkost, kompleksnejše zdravljenje, raba več različnih zdravil v istem času pri isti osebi (polifarmacija) in psihosocialne potrebe bolnikov z več kroničnimi boleznimi imajo za posledico večje število stikov z zdravstveno službo, zahtevnejšo in daljšo zdravstveno obravnavo in večje stroške zdravljenja ter tudi večje stroške psihosocialne obravnave.

Obvladovanje krhkosti in zgodnje intervencije na tem področju, kot poudarjajo strokovnjaki, zahtevata širok multidisciplinaren pristop, vključujoč preventivo, klinično obravnavo, telesno aktivnost, prehrano, zdravila, informacijsko – komunikacijske tehnologije.

V Sloveniji sistema še nimamo

V različnih zdravstvenih sistemih po svetu že obstajajo programi, nacionalni plani in smernice obvladovanja krhkosti. V Sloveniji trenutno še nimamo vzpostavljenega sistema, ki bi zagotavljal sistematično prepoznavanje in najbolj optimalno oskrbo pacientov, ki so krhki, multimorbidni in izpostavljeni tveganju za razvoj nezmožnosti ali izgubo avtonomije.