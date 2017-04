Starši otrok z avtizmom prepuščeni sami sebi, ob svetovnem dnevu avtizma opozarja stroka

Starši otrok z avtizmom so prepuščeni sami sebi, mladostniki pa niso deležni ustrezne obravnave. (Foto: Thinkstock)

10. mednarodni dan avtizma kaže, da je stanje v Sloveniji še vedno alarmantno. Starši otrok z avtizmom so prepuščeni sami sebi, otroci in mladostniki pa niso deležni ustrezne obravnave, opozarjajo različne organizacije.

V Sloveniji je situacija na področju zagotavljanja pravic otrok in odraslih z avtizmom slaba, so zapisali v Zvezi NVO za avtizem Slovenije. Starši so ob iskanju uspešnih terapevtskih pristopov, ki je v času zgodnje obravnave ključnega pomena, prepuščeni sami sebi.

Ne vemo, koliko ljudi v Sloveniji ima avtizem

Strokovnjaki, ki praviloma delujejo samoplačniško, že dlje časa vsak na svoj način opozarjajo, da so otroci, mladostniki in odrasli z avtizmom neustrezno obravnavani in imajo glede na različne lokacije v državi neenake možnosti za strokovno obravnavo. V Sloveniji tudi ne poznamo točnega števila oseb z avtizmom, saj pri nas pojavnost te motnje ne spremljamo sistematično, so še sporočili iz zveze.

Generalna skupščina OZN od tem dnevu poziva k usposabljanju javnih uslužbencev, ponudnikov storitev, skrbnikov, družin in nestrokovnjakov za podporo integracije oseb z avtizmom v družbo, saj lahko le tako spoznamo njihov pravi potencial.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob tej priložnosti v poslanici zapisal, da vsi lahko pripomoremo k temu, da spremenimo odnos do oseb z avtizmom in priznamo njihove pravice. Konvencija ZN o pravicah invalidov poudarja, da sta pravna sposobnost in enakost pred zakonom neločljivi pravici, ki ju uživajo vse osebe z avtizmom, in sicer enakopravno z drugimi člani naše družbe, je še zapisal.

Ljudje z avtizmom imajo zelo velik potencial

Večina ljudi z avtizmom ima vizualne, umetniške ali akademske veščine. Za vzpostavitev resnično vključujoče družbe je nujno potrebno prepoznavanje talentov pri osebah z avtizmom, njihove pomanjkljivosti pa odpravljati z zgodnjimi obravnavami ter s sodobnimi uspešnimi terapevtskimi pristopi.

Avtizem se sicer v medicinskem smislu obravnava kot kompleksna nevrološka razvojna motnja, pri kateri gre za neobičajen razvoj možganov. Avtizem ni bolezen. Spekter avtizma je zelo širok. V osnovi gre pri osebah z avtizmom za težave pri verbalnem sporazumevanju, težko predvidijo stvari, izluščijo bistvo in razberejo pomen povedanega med vrsticami. Zato oseba z avtizmom drugače razmišlja, razume in občuti svet okoli sebe, predvsem pa se mora prav vsega naučiti, tudi tistega, česar se drugi naučimo spontano.

V modro obarvane stavbe

Ob svetovnem dnevu avtizma bodo tudi v Sloveniji potekali različni dogodki. V modro barvo avtizma bodo danes obarvali stavbe, obzidja, gradove in trge v večjih mestih po Sloveniji, pripravljajo tudi Modri pohod na Ljubljanski grad. Zavod Modri december v Mladinskemu EPI centru Piran pripravlja predavanje na temo avtizma, Humanitarno društvo Enostavno pomagam v Celju pa organizira dobrodelni projekt, ki vključuje ozaveščanje javnosti o problematiki avtizma.

V ponedeljek bo med drugim v Vetrinjskem dvoru v Mariboru tudi razstava Društva za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra - aspergerjev sindrom, v okviru katere bodo člani društva pripravili spletni časopis Vox Alia, ki je namenjen razumevanju oseb z motnjami avtističnega spektra in osveščanju družbe o avtizmu.