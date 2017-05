Dan 'tihega ubijalca': pri nas možganski infarkt doživi 4400 ljudi na leto

Danes zaznamujemo svetovni dan hipertenzije, ki ozavešča ljudi o krvnem tlaku in zdravem načinu življenja. Visok krvni tlak je kronična bolezen, ki jo spremlja vzdevek tihi ubijalec, saj se je bolniki pogosto sploh ne zavedajo. Če je ne zdravijo, lahko to privede do srčnega ali možganskega infarkta ter odpovedi srca in ledvic.

Hipertenzija je odgovorna za približno 9,4 milijona smrti vsako leto, visok krvni tlak pa je vedno pogostejša težava tudi pri otrocih.

V slovenskem Združenju za hipertenzijo opozarjajo, da je hipertenzija odgovorna za približno 9,4 milijona smrti vsako leto, visok krvni tlak pa je vedno pogostejša težava tudi pri otrocih. V Sloveniji ima po podatkih svetovnega združenja za hipertenzijo povišan krvni tlak že skoraj vsak drugi odrasel.

"V Sloveniji možganski infarkt doživi okoli 4400 ljudi na leto, okoli 2100 jih umre. Še pogostejša je invalidnost. Akutni koronarni sindrom doživi okoli 5000 bolnikov na leto, približno 700 jih umre," so navedli v združenju. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pa so opozorili, da se brez zdravljenja hipertenzije možnost za možgansko kap poveča za sedemkrat.

Visok krvni tlak med drugim povzročajo prevelika telesna teža, čezmerno uživanje soli in alkohola, premalo gibanja in izpostavljenost škodljivemu stresu. Povezuje se tudi z dednostjo, starostjo in spolom, ki pa so dejavniki, na katere človek nima vpliva.

Slovenija se ob svetovnem dnevu hipertenzije tudi letos pridružuje svetovni akciji ozaveščanja o problematiki in resnosti posledic nezdravljene hipertenzije, zato ves maj v zdravstvenih ustanovah in lekarnah po celotni Sloveniji potekajo brezplačne meritve krvnega tlaka.

Aktivnostim ob svetovnem dnevu hipertenzije se pridružujejo v Združenju zdravnikov družinske medicine, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Lekarniški zbornici Slovenije in UKC Ljubljana.

Po svetu vsako leto zaradi hipertenzije umre več kot devet milijonov ljudi. (Foto: iStock)

Strokovnjaki spodbujajo k meritvam krvnega tlaka

Povišan krvni tlak je eden glavnih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, z njim pa se sooča vsak drugi odrasel Slovenec. Je kronična bolezen, ki po trditvah strokovnjakov "udari nepričakovano". Ob svetovnem dnevu hipertenzije spodbujajo k meritvam krvnega tlaka, ki jih bodo zdravstveni delavci brezplačno opravljali še ves mesec.

Spoznaj svoje številke - Poznaj svoj krvni tlak je že nekaj let slogan svetovnega dneva hipertenzije, ki ga na 17. maj zaznamujemo od leta 2005. Vsakič znova je to priložnost za povečanje zavedanja o nevarnostih povišanega krvnega tlaka ter pomembnosti rednega spremljanja lastnih vrednosti krvnega tlaka.

"Zelo pomembne so samomeritve krvnega tlaka doma," je na današnji novinarski konferenci poudarila predsednica Združenja za hipertenzijo Jana Brguljan Hitij. "Tako kot imamo doma termometer, tako bi morali imeti tudi enega izmed validiranih samomerilcev krvnega tlaka," je dejala.

Pomembno je, da so uporabniki seznanjeni s pravilnim načinom merjenja. V tovrstno svetovanje ter v proces odkrivanja in uspešnega zdravljenja so vključene tako medicinske sestre kot farmacevti in družinski zdravniki.

Dokazano namreč je, da so vrednosti, izmerjene doma, bolj realne, je pojasnila glavna medicinska sestra kliničnega oddelka za hipertenzijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Ernica Jovanović.

Po podatkih svetovnega združenja za hipertenzijo ima povišan krvni tlak že vsak četrti odrasel človek na svetu oz. 1,8 milijarde ljudi. Veliko pa je takih, ki se sploh ne zavedajo, da imajo težave zaradi povišanega krvnega tlaka. "Ko začne hipertenzija delovati na naše telo, mi tega ne čutimo. Zelo malo ljudi ima kakršnekoli simptome," je dejala Brguljan Hitijeva, sicer tudi predstojnica kliničnega oddelka za hipertenzijo v UKC Ljubljana.

Nezdravljena hipertenzija, ki so jo strokovnjaki označili za "tihega ubijalca", lahko privede do srčno-žilnih bolezni, odpovedi srca in ledvic, tudi demence. "Krvni tlak in možganska kap sta najtesneje povezana," je opozorila Brguljan Hitijeva. Dodala je še, da se bo pojavnost hipertenzije do leta 2025 le še povečevala.

Da vrednost krvnega tlaka ne bi presegla 140/90, je pomembno, da človek živi zdravo. Dovolj se mora gibati in jesti uravnoteženo. Paziti mora na vnos soli oz. natrija v telo, je opozorila Cirila Hlastan Ribič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za zdravega človeka je sprejemljivih pet gramov soli na dan oz. ena čajna žlička, je dejala in opozorila, da kar 35 odstotkov soli v telo dobimo s kruhom in krušnimi izdelki.

Zaradi nezdravega načina življenja je po trditvah Anamarije Meglič z ljubljanske pediatrične klinike hipertenzija vse pogostejša tudi pri mladostnikih, zlasti fantih.

V okviru globalne akcije ob svetovnem dnevu hipertenzije, v kateri sodeluje 87 držav, bodo sicer še ves mesec v zdravstvenih domovih, referenčnih ambulantah in lekarnah po Sloveniji potekale brezplačne meritve krvnega tlaka. "Cilj je letos zastavljen kar ambiciozno, in sicer da bi krvni tlak izmerili 25 milijonom prebivalcev nad 18 let, ki v zadnjem letu niso imeli opravljene meritve. S tem bi zajeli približno en odstotek populacije vsake države," je pojasnila specializantka na kliničnem oddelku za hipertenzijo v UKC Ljubljana Nina Božič.

Ocenjujejo, da bi v Sloveniji, če bi opravili okoli 5000 meritev, na novo odkrili 400 ljudi s povišanim krvnim tlakom, ki bi jim nato lahko nudili ustrezno obravnavo.