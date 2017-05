'Življenje se ne konča s to diagnozo, le klub zamenjaš kot pri nogometu'

Davorin Živkovič -Kinča (Foto: Humanitarček)

''Bilo je leta 2010, imel sem 38 let. Svet je bil moj. Ampak neko jutro sem se zbudil in glej ... mravljičila mi je noga, kot bi po njej hodilo tisoč mravelj. Ko sem stopil, sem bil kot stari pirat z leseno nogo. Tudi roka me ni ubogala. A me je kap? Bom umrl? Vse to sem se spraševal, ko sem se odpravil k osebni zdravnici. Nato sem preživel več kot mesec na Nevrološkem oddelku v Mariboru, kjer so mi dodelili diagnozo Multipla skleroza. Ja, bil sem izžreban! S čim sem si to zaslužil? Zakaj jaz?'' se je tedaj vseskozi spraševal Davorin Živkovič - Kinča, katerega je multipla skleroza kruto priklenila na invalidski voziček.

31. maja sicer obeležujemo svetovni dan multiple skleroze, avtoimune bolezni, ki prizadene osrednje živčevje. V Sloveniji je, po podatkih društva Humanitarček, trenutno zabeleženih približno 3000 bolnikov s to boleznijo, na svetu pa se z multiplo sklerozo spopada 2,5 milijonov obolelih, medtem ko jih le v ZDA vsak teden diagnosticirajo 200. Največkrat prizadene mlade med 25. in 40. letom, pri čemer ženske zbolijo dvakrat pogosteje kot moški.

Zdravila za multiplo sklerozo (še) ni

Multipla skleroza je tudi ena od najpogostejših nevroloških bolezni na svetu, v številnih državah pa predstavlja glavni netravmatski vzrok za invalidnost pri mladih odraslih.

Multipla skleroza je še vedno neozdravljiva bolezen. Ne poznamo zdravila, ki bi bolezen ustavilo ali pozdravilo, lahko pa z zdravili deloma vplivamo na potek bolezni, bolezen nekoliko upočasnimo in bolnikom z lajšanjem simptomov izboljšamo kvaliteto življenja.

Čeprav zaenkrat še ni zdravila, ki bi bolnike povsem ozdravilo, pa je s sodobnimi, že obstoječimi zdravili ob pravočasnem odkritju in zdravljenju bolezni mogoče znatno omiliti njene posledice ter izboljšati kakovost življenja obolelih.

''Multipla skleroza je bolezen s širokim razponom različnih simptomov in znakov, z različnim potekom in različnim odzivom na zdravljenje,'' pojasnjujejo iz društva Humanitarček ter nadaljujejo, da ''ta raznolikost ni bila toliko pomembna pri izbiri zdravila pred 20 leti, ko nismo imeli na razpolago še toliko zdravil, z različnimi mehanizmi delovanja, različno učinkovitostjo, različnimi neželenimi učinki in ne nazadnje tudi ceno.''

Multipla skleroza je nevrološka bolezen, ki močno vpliva na bolnikovo kakovost življenja, ima pa tudi širše, družbene posledice na posameznika in njegovo okolico. (Foto: Thinkstock)

Zdravljenje multiple skleroze je razdeljeno v simptomatsko zdravljenje, zdravljenje zagonov bolezni in zdravljenje, s katerim vplivamo na potek bolezni. Poleg zdravljenja z zdravili je pomembna tudi fizikalna rehabilitacija.

Bolniki so bili takrat manj osveščeni o bolezni, in so navadno izbiro zdravila prepustili zdravniku, danes pa pri izbiri zdravila vedno bolj sodelujejo, saj le tako lahko dosežejo dobro adherenco in s tem boljšo učinkovitost zdravljenja. Najzaneslivejši način same postavitve diagnoze pa predstavljajo mgnetnoresonančno slikanje (MR) in paraklinične preiskave.

''Ko si zdrav ne vidiš kaj imaš, amapk šele sedaj opazim, kaj vse obstaja lepega na tem svetu in da imam celo čas to opazit. Morda pa se mi je multipla morala zgoditi, da sem se ustavil. Da sem začel ceniti življenje. Skratka vedno si rečem ''ni predaje''. Hvala družini, prijateljem, ki mi stojijo ob strani, saj to najbolj potrebujemo, ne pomilovanja in jamranja! Življenje se ne konča s to diagnozo... le ''klub'' zamenjaš kot pri nogometu,'' pravi pozitiven in vedno optimističen Davorin. Priznava, da je včasih zelo težko, saj se vedno znova spopada z utrujenostjo in težavami s hojo, a se ne preda.