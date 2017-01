'To je novo življenje. To je največ, kar nekdo lahko da'

Peter Tišler je tudi po trikrat na teden hodil na dializo. Vsakič je trajala več kot pet ur. To s sabo prinaša mnoge omejitve. Transplantacija je bila edina rešitev. Dobri dve leti je čakal nanjo; to ni bilo lahko obdobje. Zdaj je oem mesecev, odkar so mu kombinirano presadili ledvico in trebušno slinavko.

Seznam tisti, ki čakajo na nov organ, je dolg. Nekateri organe, ki jih potrebujejo, dobijo pravočasno in zaživijo na novo,nekaterim žal med čakanjem zmanjka časa.

Na spletni strani daruj.si si lahko vsakdo prebere vse relevantne informacije, če bi želel postati darovalec. Strahovi, ki se pojavljajo ob tem in ki jih imajo mnogi, so neupravičeni. Predsodek, da se bodo za vas zdravniki manj trudili, če boste darovalec, je povsem napačen. V nocojšnji rubriki 24UR INŠPEKTOR boste videli in slišali, zakaj. Na daruj.si so navedene tudi vse lokacije in načini, kako se lahko prijavite za darovalca organov. Zdaj to žal še ni mogoče, a do konca leta naj bi se dalo to urediti tudi kar prek spleta.