Tudi preveč svetlobe nam lahko škodi

Sredi noči so poklicali zdravnika k neki ženski, ki jo je mučila hipohondrija. Prepričana je bila, da ima vse bolezni tega sveta. Zdravnik jo je pogledal in vprašal: ''Ali ste že napisali oporoko?''

''Ne, gospod doktor. Ali je tako slabo z menoj?''

''Pokličite notarja in sorodnike.''

''Torej je konec z menoj?''

''To ne, ampak nočem biti edini bedak, ki je zaradi vaših neumnosti moral vstati sredi noči!''