Tudi v Sloveniji lahko pride do izbruha epidemije ošpic, odstotek precepljenosti z obveznimi cepivi upada

Začenja se evropski in svetovni teden cepljenja, ki letos poteka pod geslom Cepljenje deluje - za zaščito zdravja v vseh starostnih obdobjih. Namen tega tedna je povečati ozaveščenost o pomenu cepljenja in poudariti pomembnost tega preventivnega ukrepa, ki dokazano rešuje življenja po vsem svetu.

Kot navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je cepljenje rešilo več življenj kot kateri koli drug javnozdravstveni ukrep. Najpomembnejši cilj cepljenja je učinkovita zaščita posameznika pred boleznijo. Posameznik se s cepljenjem zavaruje pred mnogimi, pogosto zelo nevarnimi boleznimi, med katerimi je kar nekaj takšnih, za katere ni zdravila ali pa zdravljenje zaradi odpornosti bakterij na zdravila ni več uspešno.

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije se na leto s cepljenjem prepreči dva do tri milijone smrti. Na račun cepljenja je denimo otroška paraliza prisotna le še v treh državah na svetu (Afganistan, Nigerija in Pakistan), še leta 1988 je bila prisotna v 125 državah.

Z visokim deležem cepljenih v ciljni skupini (90-95 odstotkov) se vzpostavi kolektivna imunost. S tem so zavarovani tisti, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo biti cepljeni, in redki posamezniki, pri katerih cepljenje ni bilo uspešno. Pri tem na NIJZ poudarjajo, da je preventiva pred nalezljivimi boleznimi pomembna v vseh življenjskih obdobjih, pri otrocih in tudi odraslih.

V zadnjih letih pri nas upada odstotek precepljenosti otrok z obveznimi cepivi. (Foto: iStock)

V Sloveniji je precepljenost odraslih prebivalcev proti nekaterim boleznim slabša kot v številnih drugih evropskih državah. Čeprav se Slovenija uvršča med endemske države z najvišjo obolevnostjo za klopnim meningoencefalitisom v Evropi in tudi v svetu, je delež cepljenih v Sloveniji zelo nizek. Prav tako je zelo nizka precepljenost proti sezonski gripi. Z dobrimi 10 odstotki cepljenjih v starostni skupini nad 65 let se Slovenija uvršča daleč od zastavljenih ciljev Svetovne zdravstvene organizacije, da naj bi precepljenost starejših proti gripi znašala vsaj 75 odstotkov.

V zadnjih letih upada tudi odstotek precepljenosti otrok z obveznimi cepivi, približno za odstotek vsako leto, na kar so opozorili strokovnjaki na petkovi okrogli mizi STA. Najnižja precepljenost z obveznimi cepivi je v Ljubljani. Leta 2015 je bila precepljenost s cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam na ljubljanskem območju manj kot 90-odstotna, s čimer več ni zagotovljena kolektivna imunost. Tako lahko tudi pri nas pride do izbruha epidemije ošpic, s kakršno se trenutno soočajo v sosednji Italiji.

Največji izbruh v Romuniji, pri nas letos šest primerov

Na NIJZ še opozarjajo, da lahko vse necepljene oziroma nezaščitene osebe, ki potujejo na območja, kjer se pojavljajo izbruhi ošpic, bolezen prinesejo v Slovenijo.

Kot so pojasnili na NIJZ, v zadnjem letu poteka največji izbruh v Romuniji, kjer se ošpice še vedno pojavljajo, kljub številnim ukrepom za zajezitev izbruha, med katerim so tudi okrepljene aktivnosti cepljenja. Od septembra 2016 do začetka aprila letos je bilo v Romuniji prijavljenih skoraj 4000 primerov ošpic. V Italiji je bilo letos prijavljenih okrog 700 primerov, v Nemčiji več kot 200, v Belgiji več kot 100. Številni primeri so bili prijavljeni tudi v Franciji, Španiji, Madžarski in Avstriji, še navajajo na NIJZ.

Pri nas je bilo v letošnjem letu prijavljenih šest primerov ošpic, navajajo na NIJZ. Prvi primer je bil predvidoma vnesen iz Avstrije, ostali so zboleli po stiku s prvim bolnikom. Vsi so bili odrasli.

Verjetnost, da bi prišlo do občutnega povečanja oz. epidemičnega širjenja ošpic, je v Sloveniji relativno majhna, pojasnjujejo na NIJZ, kjer ocenjujejo, da je glede na relativno dobro precepljenost proti ošpicam v Sloveniji tveganje za prenos bolezni v splošni populaciji relativno nizko, se pa lahko hitri poveča, v kolikor bi se precepljenost proti ošpicam zmanjšala.