Umrl je kirurg, ki je kot prvi na svetu uspešno presadil jetra

Thomas Starzl, pionir na področju presaditve jeter, je umrl star 90 let. Leta 1963 je v Denverju kot prvi na svetu izvedel operacijo presaditve jeter. Pacient in še štirje, ki so mu sledili, sicer niso živeli dolgo. A že štiri leta kasneje je Starzl presadil jetra pacientu, ki je zatem živel še leto dni, in sicer s pomočjo zdravil, ki so pomagala, da je telo sprejelo tuj organ.

Dr. Starzl je po poročanju Guardiana na Univerzi v Coloradu izvedel 175 presaditev jeter, od 30 do 50 odstotkov jih je bilo uspešnih. Svetovno znan je postal med svojim službovanjem v Pittsburghu, ko je bolnišnico povzdignil v sam vrh najboljših klinik za presaditve organov na svetu. Do 26. februarja leta 2001, ko je minilo 20 let od prve uspešne presaditve jeter v tej bolnišnici, so tamkajšnji strokovnjaki presadili več kot 5.700 jeter, 3.500 ledvic, 1.000 pljuč in 500 src.

Starzl je v 60. letih prejšnjega stoletja izboljšal presaditve organov in možnosti preživetja pacientov s kombinacijo zdravil, ki so pomagala, da je telo sprejelo tuj organ. V Pittsburgh je prinesel zdravilo ciklosporin, ki se je uporabljalo za preprečevanje zavrnitvenih reakcij pri bolnikih s transplantiranimi organi ter bil mentor številnim kirurgom. Kot prvi na svetu je uspešno presadil hkrati jetra in srce pri takrat 7-letni deklici Stormie Jones, ki je umrla šest let kasneje.

Thomas Starzl leta 1989 po uspešni presaditvi jeter. (Foto: AP)

Leta 1985 se je Starzl soočil s škandalom, potem ko so številni mediji pisali o njegovem favoriziranju tujih gostov, ki naj bi mu plačali, da jih je na seznamih za presaditev dajal na višja mesta. Njegova kirurška ekipa naj bi od tujih pacientov sprejemala darila in donacije za raziskave. A ameriško pravosodje je obtožbe preiskalo in leta 1989 zavrglo vse sume ter zaprlo primer.

Starzl je med letoma 1992 in 1993 vodil ekipo raziskovalcev in kirurgov pri presaditvi jeter iz pavijana v človeka, a je pacient zaradi infekcije kmalu umrl.