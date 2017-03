Uradna otvoritev sodobnega CT aparata z inovativno tehnologijo v Ortopedski bolnišnici Valdoltra

CT tehnologija (Computed Tomography) je v medicini eno bistvenih orodij s številnimi uporabnimi aplikacijami za diagnostiko, spremljanje bolezni in odzivnosti bolnika na terapijo ter končno oceno uspešnosti zdravljenja. Ortopedska bolnišnica Valdoltra uporablja tovrstno tehnologijo od leta 1995. Od takrat sta število preiskav in možnosti uporabe skokovito narasla. Poleg preiskav, ki jih opravlja bolnišnica v okviru svoje osnovne dejavnosti na področju ortopedije, uporablja CT še za izvajanje drugih diagnostičnih preiskav za naročnike drugih zdravstvenih zavodov, kot so preiskave glave, trebuha in ožilja.

Do sedaj je bila CT tehnologija dokaj omejena pri natančnem ločevanju različnih tipov tkiva, kot pri natančnem odmerjanju količine kontrastnih sredstev. OBV je zato po 12 letih zamenjala dotrajan aparat z novim, ki omogoča natančnejšo diagnosticiranje obolenj ob uporabi inovativne tehnologije. Gre za spektralni CT, ki je novost v svetovnem merilu. Prvi tovrstni aparat je prišel na trg EU marca 2016. Spektralni CT znamke Philips izkorišča ves spekter rentgenskih žarkov, ki prodrejo skozi bolnika. Inovativna tehnologija omogoča z unikatnim dvoslojnim detektorjem pridobitev izredno natančnih in številčnejših diagnostičnih informacij o anatomiji bolnika in sestavi tkiv posameznih organov. Bolnik je pri tem izpostavljen precej nižji količini ionizirajočega sevanja, kar je z vidika pacientove varnosti izrednega pomena. Potreba po nadaljnjih slikanjih je manjša. Spektralni CT je v primerjavi z običajnimi napravami hitrejši in učinkovitejši.

Svečane otvoritve naprave so se udeležili predstavniki ministrstva za zdravje RS, pod vodstvom direktorja direktorata za zdravstveno ekonomiko Tomaža Glažarja, visoki tuji predstavniki podjetja Philips ter predstavniki zainteresirane javnosti.